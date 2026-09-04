Le film Donjons & Dragons n’a pas été un véritable succès commercial, mais il a beaucoup plu au grand public et aux amateurs de D&D, qui espèrent désormais une suite. Les directeurs du film donnent des nouvelles rassurantes.

Avec 205,5 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget estimé de 150 millions, Donjons & Dragons L’Honneur des Voleurs n’a pas été le raz-de-marée espéré par Paramount. Et pourtant, difficile de parler d’échec avec 91% de critiques positives et un score de 92% de la part du public sur Rotten Tomatoes. Mais le film a surtout été victime d’un timing désastreux arrivant quelques jours avant Super Mario Bros. le film. Trois ans plus tard le public réclame toujours la suite, le scénario existe et pourtant Paramount fera l’impasse dessus.

Il y a toujours de l'espoir pour Donjons & Dragons 2

L’espoir est cependant permis pour le film Donjons & Dragons 2. Dans une récente interview accordée au podcast The Discourse, John Francis Daley et Jonathan Goldstein, directeurs du film, ont confirmé que leur scénario était bien terminé. Paramount a cependant décidé de ne pas financer cette suite, mais Hasbro, propriétaire de la licence, ne compte pas jeter ce script à la poubelle. « Je pense qu’Hasbro y croit énormément et s’ils arrivent à trouver un studio partenaire pour que ça fonctionne, ils voudront poursuivre. Nos producteurs aussi », explique Goldstein. La perspective de retrouver Edgin, Holga et le reste de la bande de bras cassés, enchante tout autant Daley. « C’est quelque chose qui nous tient énormément à coeur parce qu’on a adoré faire le premier film Donjons & Dragons. On est tombés amoureux des personnages et il y a tellement de potentiel pour une suite. »

Et pour lui, si le film n’a été un véritable carton au box office contrairement à un Spider-Man Brand New Day, c’est avant tout parce que Donjons & Dragons L’Honneur des Voleurs a payé son calendrier de sortie. Super Mario Bros. a tout aspiré sur son passage, alors que le film D&D est sorti seulement quelques semaines après la controverse autour de la licence. « Une tempête parfaite » selon lui. Le film Donjons & Dragons 2 n’est donc pas abandonné, mais Hasbro doit désormais convaincre un nouveau studio de prendre le relais et ça ressemble plus que jamais à une quête secondaire assez difficile, dans un contexte économique où peu de studios sont prêts à prendre des risques financiers.

Source : The Discourse via ThePlaylist