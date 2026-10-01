Compte tenu de l'énorme succès et popularité de Baldur's Gate 3, beaucoup attendent de nouveaux jeux estampillés Donjons & Dragons qu'ils ressemblent au chef d'œuvre de Larian Studios. Warlock, le prochain jeu à sortir et s'inscrivant dans l'univers du célèbre jeu de rôle, va toutefois largement se différencier de la formule C-RPG de son homologue, et aura également une narration beaucoup moins dépendante des choix du joueur, comme l'ont expliqué des membres d'Invoke Studios dans une récente interview.

Warlock va proposer une approche vidéoludique de Donjons & Dragons très différente de Baldur's Gate 3

Alors qu'Hasbro et Wizards of the Coast, détenteurs de la licence Donjons & Dragons, espèrent toujours trouver un studio assez audacieux pour sortir une suite de Baldur's Gate 3, le prochain jeu dans l'univers du célèbre jeu de rôle, baptisé Warlock, proviendra d'Invoke Studios, à qui l'on doit le très mauvais Dark Alliance sorti en 2001. Contrairement au chef d'œuvre de Larian, il ne s'agira pas d'un C-RPG, mais d'un Action-RPG avec des soupçons d'immersive sim. Tout d'abord, les deux se démarquent par un personnage imposé, et non un avatar que l'on créerait et incarnerait comme dans un jeu de rôle classique.

Dans une interview auprès d'Eurogamer, des développeurs de Donjons & Dragons Warlock et le manager du studio, Dominique Guay, ont bien tenu à rappeler cet état de fait. « Nous sommes très clairs là-dessus », a déclaré Guay. « Kaatri est un personnage avec sa propre histoire. On ne peut donc pas incarner une Kaatri "bonne" ou "mauvaise". Les moments narratifs clés que vous vivrez sont prédéfinis, et vous traverserez les mêmes séquences que n'importe quel autre joueur ».

Un gameplay aussi très différent, mais toujours émergeant à sa façon

De même, Donjons & Donjons Warlock va se focaliser sur le personnage de Kaatri, et non sur un groupe de héros que l'on pourra faire évoluer et avec qui on pourra nouer des liens, bien qu'on pourra tout de même « rencontrer des alliées qui feront office de seconde famille », dont le diablotin Skev qu'on a pu apercevoir dans la présentation de gameplay diffusée à la Gamescom 2026. Il s'agira cependant d'une expérience bien plus linéaire, qui va surtout se démarquer par le un gameplay illustrant bien le fait d'incarner un démoniste disposant d'une myriade de pouvoirs qu'on pourra combiner dans l'exploration et les combats.

Une dynamique « immersive sim » encourageant donc un gameplay émergeant qu'on retrouvait dans Baldur's Gate 3, mais avec une exécution là encore très différente dans Warlock. En soi, il s'agit d'une approche sur le papier rafraîchissante pour un jeu Donjons & Dragons, mais il faudra attendre courant 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series pour voir ce que cela donnera une fois le jeu entre les mains.

Source : Eurogamer