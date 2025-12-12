La légendaire licence Donjons & Dragons a profité de la cérémonie des Game Awards 2025 pour dévoiler un tout nouveau jeu qui s'annonce sur le papier très prometteur.

Après le magistral Baldur's Gate 3, sacré GOTY 2023 absolu, la cérémonie des Game Awards 2025 a permis de découvrir un nouveau jeu dans le tentaculaire univers de Donjons & Dragons, édité cette fois par Wizards of the Coast, détenteur des droits de la licence. Si ce nouveau titre va clairement proposer une expérience différente du chef d'œuvre de Larian Studios, sa proposition n'en demeure pas moins intrigante, qui plus est dans un genre qui se fait assez discret de nos jours.

Un nouveau pacte avec Donjons & Dragons se prépare dans l'ombre

Après le C-RPG Baldur's Gate 3 qui a mis tout le monde d'accord et immensément popularisé ce genre assez niche, Wizards of the Coast entend compter sur ses studios pour continuer à garnir Donjons & Dragons d'adaptations vidéoludiques convaincantes. Pour rappel, le groupe dispose de nombreux jeux en développement au sein de studios sous sa tutelle. Parmi eux, Invoke Studios (à qui l'on doit toutefois le tristement mauvais Dark Alliance de 2021), qui travaillait sur un nouveau jeu propulsé sur l'Unreal Engine 5.

À l'occasion des Game Awards 2025, Wizards of the Coast et Invoke ont ainsi enfin révélé ce fameux nouveau jeu Donjons & Dragons, qui s'intitule Warlock. Comme son nom l'indique, le titre nous propose d'incarner une occultiste, une classe du jeu de rôle iconique qui a passé un pacte avec une entité d'un autre plan d'existence pour avoir accès à des pouvoirs peu orthodoxes. À noter qu'Invoke compte dans ses rangs de nombreux vétérans d'un genre assez peu représenté aujourd'hui : l'immersive sim (BioShock, Deus Ex, Dishonored, Prey ou encore plus récemment Weird West en sont d'excellents représentants).

L'idée derrière Warlock est donc de proposer un Action-RPG immersive sim avec une sous-couche Donjons & Dragons. Notre personnage pourra ainsi explorer un monde fantastique et utiliser ses pouvoirs occultes de plein de manières créatives pour arriver à ses fins. Une proposition sur le papier intrigante dans un tel format vidéoludique, le tout avec une belle plastique sous l'Unreal Engine 5. Wizards of the Coast et Invoke nous donnent cependant rendez-vous durant l'été 2026 pour en découvrir du gameplay, et plus tard l'année prochaine pour y jouer par nous-mêmes.

Source : YouTube