L'emblématique jeu de rôle Donjons & Dragons a dévoilé plus en détail sa prochaine grosse surprise en lien avec une licence légendaire de la science-fiction.

En juillet dernier, Donjons & Dragons faisait une grande annonce surprise en dévoilant un crossover avec Star Wars, la galaxie lointaine, très lointaine de l'univers heroic fantasy des Royaumes Oubliés. Avance rapide jusqu'à ce mois d'octobre 2026, où Wizards of the Coast a précisé la teneur de cette collaboration entre le célèbre jeu de rôle et l'iconique saga de science-fantasy. Il sera donc question d'une extension s'adaptant au space opera, un livre de règles D&D remaniées pour à nouveau coller à l'univers futuriste, le tout pour une sortie courant 2027, a priori d'abord en anglais, puis plus tard après traduction chez nous.

Que réserve le crossover entre Donjons & Dragons et Star Wars ?

Comme annoncé sur le compte officiel Wizards of the Coast Donjons & Dragons sur X après sa présentation au New York Comic Con, le crossover avec Star Wars à venir l'année prochaine arrivera plus précisément courant avril 2027. Cette colalboration entre les deux univers prendra plus précisément la forme :

d'une part d'une campagne préécrite intitulée Star Wars Tyro Squadron Adventures.

de l'autre un livre de règles D&D à la sauce Star Wars permettant aux joueurs et MJ de créer leurs propres aventures à travers les étoiles.

« Dans Donjons & Dragons | Star Wars, Tyro Squadron: Adventures, portez le combat contre l’Empire au sein d’un équipage rebelle clandestin. Ces nouvelles histoires, qui se déroulent à l’époque de la trilogie originale, prennent place alors que Luke et Leia mènent leurs propres batailles à travers la galaxie. Accomplissez des missions audacieuses, explorez des contrées inédites et contribuez à façonner l’histoire de la Rébellion à votre manière », peut-on lire s'agissant de la description de la campagne Star Wars. Nous devrions donc plutôt être en mesure de contrôler des Rebelles relativement lambda, mais il y aura peut-être de la place pour des personnages sensibles à la Force.

Quand sortira ce crossover entre D&D et Star Wars ?

En-dehors de l'histoire de la campagne Tyro Squadron et l'existence d'un livre de règles crossover entre Donjons & Dragons et Star Wars, nous n'avons pas plus de détail au sujet de cette collaboration, si ce n'est qu'elle arrivera courant 2027. L'éditeur nous donne toutefois rendez-vous à la Star Wars Celebration, qui se tiendra début avril 2027, pour de nouveaux détails, et probablement une date de sortie plus précise. À noter toutefois que celle-ci risque de ne couvrir une sortie en anglais. Il faudra donc attendre une traduction française pour les anglophobes.

Quoi qu'il en soit, les nouvelles annonces autour de ce mariage entre Donjons & Dragons et Star Wars semble globalement susciter un engouement certain auprès des fans. Un utilisateur a notamment réagi à la publication de Wizards of the Coast sur X.com en se disant que ce crossover « a l'air incroyable ». Verdict l'an prochain quand nous en saurons plus.

Source : Wizards of the Coast sur X.com