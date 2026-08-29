Avis aux fans de Donjons & Dragons et de Baldur's Gate 3, voilà un nouveau jeu cozy qui pourrait bien valoir le coup d'œil, surtout pour les amateurs de jeux de gestion cozy.

Après l'énorme succès de Baldur's Gate 3, les jeux estampillés Donjons & Dragons ont la cote. En plus du prometteur Warlock visant à proposer une expérience Action-RPG immersive sim dans les Royaumes Oubliés à venir en 2027, voici un autre titre prometteur dans l'univers du célèbre jeu de rôle qui arrivera également l'an prochain, qui plus est par un studio indépendant français, et qui va en prime faire revenir un héros du chef d'œuvre absolu de Larian Studios : Long Rest Tavern, prévu pour l'heure uniquement sur PC courant 2027.

Un nouveau jeu Donjons & Dragons original à venir sur PC courant 2027

Développé par le studio français indépendant Homo Ludens et édité par Dotemu, avec la bénédiction de Wizards of the Coast, les détenteurs de la licence, Donjons & Dragons : Long Rest Tavern se présente ainsi comme un jeu de gestion de taverne se déroulant au sein de l'univers des Royaumes Oubliés. Les joueurs y incarnent un entrepreneur qui reprend un bâtiment en ruine pour le transformer en taverne visant à accueillir de nombreux aventuriers du coin.

Il est possible d'agrandir et de décorer sa taverne sous pavillon Donjons & Dragons, d'embaucher du personnel et de créer des recettes de plats et de boissons. Si vos clients aventuriers sont satisfaits, vous pourrez les envoyer accomplir des quêtes, lesquelles vous rapporteront des ingrédients rares utilisables dans vos recettes.

Jeu Donjons & Dragons oblige, il y aura forcément des jets de D20 à faire, mais cela s'arrêtera à la résolution des quêtes selon un degré de difficulté. En-dehors de la gestion de la taverne, de sa carte et de ses clients, il ne sera pas possible de s'aventurer au-dehors, contrôler un groupe d'aventuriers et faire progresser leurs statistiques. Il s'agit quoi qu'il en soit d'un titre à surveiller pour les fans de l'univers dont il s'inspire, mais patience sera de mise, car Long Rest Tavern ne dispose pour l'instant que d'une vague fenêtre de sortie courant 2027, mais pour l'heure uniquement sur PC.

Un jeu de gestion dans le même univers que Baldur's Gate 3

Long Rest Tavern ne se résume pas à un simple jeu de gestion. Les développeurs du studio français sont de grands passionnés de Donjons & Dragons et savent que l'attrait du jeu repose aussi sur la narration et l'univers. Au fil de votre progression, vous découvrirez également une intrigue principale impliquant le barde fantôme lié à l'établissement dont vous avez fait l'acquisition. Vous aurez aussi l'occasion d'interagir avec des personnages emblématiques des Royaumes Oubliés, notamment le rôdeur légendaire de Baldur's Gate Minsc et son adorable compagnon, l'iconique hamster spatial miniature Boo.

Sources : Dotemu ; Steam