Depuis quelque temps, les jeux vidéo portant la marque de l'emblématique jeu de rôle Donjons & Dragons reprennent du poil de la bête. On pense notamment au magistral Baldur's Gate 3, mais aussi au prometteur Solasta 2 du studio français Tactical Adventures à venir en early access cette année. Tous deux utilisaient en effet les règles de la 5ème édition de D&D. D'autres titres dans cet univers devraient arriver prochainement. Mais le leak qui nous intéresse s'attache quant à lui à un jeu cultissime d'une époque bien lointaine, pour le grand plaisir des fans des C-RPG à l'ancienne.

Un leak autour de Donjons & Dragons arrivé dans la nuit froide

Dans les années 90 et au début des années 2000, le C-RPG était un genre particulièrement populaire. De nombreux titres légendaires de l'époque continuent de marquer les esprits. On peut compter dans cette catégorie les cultissimes Baldur's Gate 1 et 2 de BioWare, ou encore la franchise Neverwinter Nights, qui représentaient le mieux une partie de Donjons & Dragons au format vidéoludique. C'est justement cette dernière qui nous intéresse ici.

Sur SteamDB est en effet apparu dans la nuit froide de Padhiver une donnée des plus excitantes : l'existence de Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition. Sorti à l'origine en 2006, il s'agit d'un C-RPG développé par Obsidian Entertainment. Même après tant d'années, il est encore considéré comme l'un des meilleurs jeux estampillés Donjons & Dragons jamais sortis. Ce notamment grâce à son histoire passionnante, des règles de D&D bien adaptées au format vidéoludique, et surtout un éditeur de quêtes et maps très poussé, offrant une créativité et une rejouabilité infinies aux fans.

Après une Enhanced Edition du premier opus en 2018 par Beamdog, Aspyr, qui détient le studio, s'apprêterait donc à sortir une édition similaire pour Neverwinter Nights 2. Selon SteamDB, ce grand retour d'un monument de Donjons & Dragons en jeu vidéo supporterait de nombreuses langues, dont le français et l'anglais, et pèserait au total environ 36 Go. Une configuration Steam Deck serait également envisagée. On peut donc s'attendre à une légère forme de remasterisation du titre original, avec également, on l'espère, quelques améliorations du gameplay et de la qualité de vie. Il faudra cependant attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net.

Source : SteamDB