L’industrie du jeu vidéo est un milieu impitoyable. Si un grand nombre de jeux ont la chance de voir le jour quotidiennement, ce n’est malheureusement pas le cas de beaucoup d’autres, qui sont parfois annulés en coulisses avant même d’avoir été annoncés officiellement. L’éditeur américain Wizards of the Coast nous l’a d’ailleurs prouvé il y a quelques années, en confirmant l’abandon de plusieurs projets en cours de développement. Et dans le lot se trouverait alors un jeu Donjons & Dragons conçu par Hidden Path, dont des images ont aujourd’hui leaké.

Les images d’un jeu Donjons & Dragons annulé refont surface

En effet, une vidéo de près de huit minutes a récemment fait son apparition sur la toile, dévoilant du gameplay de ce fameux RPG à la troisième personne se déroulant dans l’univers de Donjons & Dragons. On y voit notamment plusieurs minutes de combat, un aperçu du monde ouvert et de ses environnements, plusieurs cinématiques, des phases d’exploration, et enfin une séquence d’infiltration. Autant d’éléments qui, à première vue, pourraient alors laisser entendre que le développement du jeu était relativement bien avancé.

Bien sûr, en l’état, il reste impossible de déterminer à quel stade du développement se trouvait ce jeu Donjons & Dragons au moment de son annulation. Néanmoins, au vu des images présentées, il ne fait aucun doute que le titre d’Hidden Path aurait su parler à un certain public, et en particulier aux amateurs de RPG à la troisième personne. Surtout après le succès colossal rencontré par Baldur’s Gate 3 en 2023, qui a largement contribué à remettre l’univers de Donjons & Dragons sous le feu des projecteurs aux yeux du grand public.

Projet mystère

Maintenant, le fait est qu’un grand mystère continue tout de même d’entourer ce projet. Car si Jason Schreier assurait en 2023 que le RPG d’Hidden Path faisait partie des titres annulés par Wizards of the Coast, le studio, lui, démentait fermement l’information en indiquant qu’il était toujours à l’œuvre sur un jeu Donjons & Dragons. Un jeu dont, à ce jour, nous n’avons toujours pas entendu parler depuis. De fait, ces images proviennent-elles réellement d’un jeu annulé il y a plusieurs années, ou bien d’un titre en cours de développement ? La question se pose…

Source : Hidden Path, Jason Schreier