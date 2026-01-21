La franchise Donjons & Dragons continue de surprendre sa communauté en dévoilant plusieurs contenus gratuits accessibles à tout le monde pour un nouveau genre d'expérienc

On n'est jamais au bout de nos surprises avec Donjons & Dragons. La franchise de Wizards of the Coast est toujours aussi prolifique et cumule les projets en ce moment. Alors que plusieurs jeux sont en développement, elle nous sert une collaboration inattendue afin d'offrir une expérience plutôt inédite. C'est d'ores et déjà disponible et, qui plus est, c'est totalement gratuit.

Donjons & Dragons s'invite dans un autre jeu pour vous proposer du contenu gratuit

Existe-t-il une franchise de jeu de rôle plus connue que Donjons & Dragons ? La création de Américains Gary Gygax et Dave Arneson, éditée par Wizards of the Coast, inspire tout le monde. Outre ses propres productions sur table, elle a fait un passage par le cinéma, était au cœur de la série Stranger Things et a surtout investi le médium vidéoludique en force.

Si le RPG Baldur's Gate 3 a fait rayonner Donjons & Dragons plus que jamais en 2023, c'est loin d'être le seul jeu à s'appuyer sur l'univers. Désormais, nous pouvons même ajouter un nouveau titre à la liste puisque Wizards of the Coast vient d'annoncer un partenariat prometteur avec Epic Games. Vous l'aurez compris, le jeu de rôle s'invite dans le free-to-play phénomène Fortnite.

Pour une fois, il ne s'agit pas d'une collaboration donnant lieu à des skins payants, mais bien à du contenu 100 % gratuit. Cela prend place dans la section des créations de joueurs de Fortnite où vous retrouverez 5 îles dédiées à Donjons & Dragons pour des expériences variées dans l'esprit du jeu de rôle.

Comment accéder aux îles D&D dans Fortnite ?

Les 5 îles Donjons & Dragons de Fortnite sont accessibles via un code. Celui-ci est à rentrer dans la barre de recherche disponible sur le hub d'accueil du jeu. Depuis l'onglet « Jouer », descendez un peu et vous trouverez les niveaux réalisés par la communauté. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à insérer la série de 12 chiffres pour accéder au contenu gratuit de votre choix :

Bossfight island (2218-1049-5866) — affrontement stratégique en temps réel et en coopération contre un boss..

— affrontement stratégique en temps réel et en coopération contre un boss.. Boxfights island (1190-4691-0255) — une arène tactique pour des combats rapprochés dans la taverne du Portail Béant.

— une arène tactique pour des combats rapprochés dans la taverne du Portail Béant. Dungeon Deathrun island (5806-6430-0158) — échappez à la Boucle dans ce parcours d'obstacles mortel.

— échappez à la Boucle dans ce parcours d'obstacles mortel. Treasure RNG island (4958-2624-5634) — hub social pour engranger du loot à coup de lancers de dés.

— hub social pour engranger du loot à coup de lancers de dés. Zombie Dragon Adventure (early access) island (2525-9596-3235) — roguelite ambitieux sur les traces d'un Dracoliche.