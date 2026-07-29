Après le rapport de la perte sèche de 56 millions de dollars de sa société-mère, celle qui gère notamment Donjons & Dragons fait une autre annonce lourde de sens.

La semaine dernière, le géant américain Hasbro annonçait en effet dans son dernier rapport financier la perte de 56 millions de dollars, appelant à l'annulation de nombreux projets dans sa division gaming « pour 2028 et au-delà », dont visiblement plusieurs en lien avec Donjons & Dragons. Sa filiale qui détient notamment les droits de licence du jeu de rôle emblématique, Wizards of the Coast, a par la suite annoncé le départ de son président après une prise de poste il y a seulement deux ans.

Une autre perte importante pour la société gérant notamment Donjons & Dragons

Par l'entremise d'un rapport de la commission US Securities and Exchange, on apprend ainsi que John Hight, président de Wizards of the Coast, qui gère plusieurs licences prestigieuses comme Donjons & Dragons et Magic The Gathering, va quitter son siège à la tête de la filiale d'Hasbro, qu'il occupait depuis deux ans après avoir quitté son précédent poste en tant que manager général de Blizzard Entertainment, effectif à date du 1er septembre 2026. La société a ensuite complété le rapport de la commission avec un communiqué à l'attention notamment de Gamesindustry.biz.

« Après deux ans à la tête de Wizards of the Coast, John Hight quittera ses fonctions de président le 1er septembre. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour son leadership ainsi que pour les contributions qu'il a apportées à nos équipes et à nos jeux tout au long de son mandat. John continuera d'accompagner Wizards en tant que conseiller, tout en se consacrant à d'autres projets créatifs et professionnels qui lui tiennent à cœur », indique le communiqué.

© Wizards of the Coast

Quel impact pour Wizards of the Coast ?

Le communiqué à l'attention de Gamesindustry.biz ajoute des précisions sur l'impact du départ de John Hight à la tête de Wizards of the Coast pour l'entreprise. « Cela ne changera rien à la solidité de l'activité de Wizards. Magic The Gathering et Donjons & Dragons continuent d'afficher d'excellentes performances, conformément à nos derniers résultats financiers, et notre programme de jeux vidéo à l'horizon 2027, qui inclut Exodus et Warlock Donjons & Dragons, suit son cours comme prévu ». Si l'avenir immédiat du groupe reste relativement inchangé, on sait toutefois pertinemment qu'à l'horizon 2028 et au-delà, les choses risquent de sérieusement bouger. En bien ou en mal, l'avenir nous le dira via un D20.

© Archetype Entertainment/Wizards of the Coast

Source : Commission US Securities and Exchange ; Gamesindustry.biz