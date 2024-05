Donjons et Dragons va faire une très grosse surprise à ses fans dans l'un des jeux plus plus populaire de ces dernières années.

Si elle n’a pas attendu Baldur’s Gate 3 pour avoir du succès, la licence Donjons et Dragons a très largement profité de l’explosion du GOTY 2023. La franchise a plus que jamais le vent en poupe. Si bien qu’elle sera prochainement la grande star du prochain chapitre d’un des jeux les plus populaires du moment, Dead by Daylight.

Oui, vous vous attendiez certainement à Fortnite, mais non, c’est bien avec Dead by Daylight que DnD va faire sa prochaine collaboration. Le jeu de Behaviour n’en est pas à son premier essai. Il compte plus d’une dizaine de collaborations avec d’autres jeux vidéo, comme Resident Evil ou encore Silent Hill, mais aussi tout un tas de licences culte, fantastiques ou horrifiques comme Alien, Chucky, Scream ou encore Freddy Krueger pour ne citer qu’eux.

Donjons et Dragons rejoint Dead by Daylight, et ça va être énorme !

Cette fois, il versera dans la dark fantasy avec DnD pour « l'un des chapitres les plus ambitieux du jeu » d'après ses développeurs, rien que ça. Dead by Daylight accueillera donc un tout nouveau tueur, l’Archiliche Vecna. Ce nom vous interpellera forcément si vous avez vu la dernière saison de Stranger Things qui fait elle aussi référence à ce personnage de DnD. Les développeurs affirment avoir voulu rappeler le jeu de rôle DnD dans le gameplay de ce nouveau tueur. Du coup, en partie, Vecna pourra avoir accès à un livre de sorts dans lequel il piochera ses attaques parmi 4 sortilèges. Des pouvoirs choisis par les devs en s’inspirant des vraies règles de Donjons et Dragons. Ce sont donc Vol, Vol des Damnés, Dissipation de la Magie et Main de Mage qui ont été choisis.

Vecna sera un tueur polyvalent. Il pourra traverser la carte rapidement pour mettre la pression aux survivants avec sa capacité Vol. Un autre pouvoir, Vol des Damnés est quant à lui, comme l'expliquent les développeurs, une compétence propre à Vecna dans DnD. Dans Dead by Daylight, elle permettra de lancer des projectiles spectraux en nombre. Et ce, même à travers les murs pour surprendre les adversaires. Comme si ça ne suffisait pas, son sort Main de Mage lui permettra carrément d’interagir avec les palettes en les relevant instantanément ou en les bloquant.

Heureusement, ce sort est difficile à utiliser puisqu’il demandera un temps de charge avant d’être lancé. À vous donc de préméditer les mouvements des survivants. Enfin, Dissipation de la Magie est très inspirée des sorts de DnD. Cette attaque permettra à Vecna non seulement de détecter et de désactiver les objets magiques dans une zone donnée, mais aussi de détecter et révéler la présence des survivants dans la même zone. Plutôt fort.

Le tueur n'est pas la seule nouveauté de ce chapitre

En prime, toujours pour coller à cet esprit Donjons et Dragons, lorsque vous affronterez Vecna, des objets magiques et maudits pourront être trouvés dans des coffres éparpillés dans la carte. Avec ces objets, l’Oeil et la Main de Vecna, vous pourrez notamment entrer très rapidement dans les casiers, vous téléporter d’un casier à l’autre ou encore devenir invisible. Seulement voilà, chacune de ses actions vous coûtera quelques points de vie et la rareté des objets sera choisie aléatoirement en début de partie. Oui, le lancer de dé fait aussi partie de DnD.

En plus de Vecna, une nouvelle carte, Les ruines oubliées, très inspirée par la dark fantasy bien évidemment. Enfin, un survivant rejoindra le casting, Aestri Yazar, dont on attend encore quelques détails. Le chapitre Donjons et Dragons de Dead by Daylight sera disponible dès le 3 juin sur toutes les plateformes.