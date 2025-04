C’est une page qui se tourne pour Donjons & Dragons. Après 28 ans de bons et loyaux services, Chris Perkins, l’un des visages les plus emblématiques du jeu de rôle, prend sa retraite. Une annonce qui a touché de nombreux fans à travers le monde.

Un pilier de l'univers Donjons & Dragons

Impossible de parler de Donjons & Dragons sans évoquer Chris Perkins. Depuis la fin des années 90, il a été de tous les combats : éditeur, scénariste, maître de jeu, designer… et surtout directeur créatif sur la 5e édition, la version la plus populaire du jeu depuis sa création. Toujours présent dans les événements Donjons & Dragons , vidéos, panels ou livestreams, Perkins a su créer un lien fort avec la communauté. À tel point que pour beaucoup, il était tout simplement la voix de l'univers.

C’est il y a quelques jours que l’intéressé a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Pas de long discours, mais un message clair : il est temps de tourner la page. Après avoir contribué à la sortie des nouveaux livres de règles pour les 50 ans de Donjons & Dragons, Perkins considère que le moment est bien choisi. Il parle même de « conte de fées » pour résumer cette fin de parcours.

Une carrière riche, en coulisses comme à l’écran

Chris Perkins, c’est aussi une carrière construite dans l’ombre. Il a débuté comme éditeur pour le magazine Dungeon, avant de rejoindre Wizards of the Coast avec Donjons & Dragons . Il a travaillé sur des campagnes cultes comme Curse of Strahd et sur des projets variés, comme le jeu de rôle Star Wars Saga Edition.

Mais il s’est aussi illustré en tant que maître de jeu dans les actual plays. On l’a vu diriger Acquisitions Incorporated pendant plus de 10 ans, puis Dice, Camera, Action! jusqu’à 2019. Il a même fait quelques apparitions dans Critical Role, notamment en incarnant Spurt, le kobold inventeur… mort au bout de quelques minutes, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Depuis l’annonce, les messages de soutien et de remerciement se multiplient. Car même si son départ attriste beaucoup de joueurs, la reconnaissance est immense pour Donjons & Dragons . Chris Perkins a marqué une génération de rôlistes, et son travail a contribué à populariser le jeu bien au-delà des cercles d’initiés.

