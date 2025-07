La très lucrative et populaire franchise de jeu de rôle Donjons & Dragons va connaître un gros changement pour son avenir, ce qui inquiète beaucoup les fans.

Depuis quelques années, la franchise Donjons & Dragons a connu un nouvel essor fulgurant, notamment grâce à l'énorme succès de la chaîne Twitch Critical Role, mais aussi diverses collaborations et jeux vidéo acclamés comme Baldur's Gate 3. La société détentrice des droits sur la licence, Wizards of the Coast, suite au départ de nombreuses personnes phares à l'origine du célèbre jeu de rôle, préparerait cependant un changement majeur pour sa propriété intellectuelle phare, qui laisse les fans perplexe.

Un jet d'initiative inquiétant pour Donjons & Dragons ?

Alors que la 5ème édition du jeu de rôle Donjons & Dragons recevait cette année une révision complète, la licence dans son ensemble pourrait connaître un profond changement sur le long-terme. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Dan Ayoub, vice-président de la division gaming de la franchise depuis quelques années, sur son compte LinkedIn personnel. Connu notamment pour avoir travaillé sur Halo, il est d'ailleurs monté en grade et occupe désormais le poste de directeur de toute la franchise Donjons & Dragons.

Avec cette importante prise de poste, l'homme avertit toutefois d'un changement profond, qui a soulevé une certaine inquiétude auprès des fans. « Nous avons changé notre structure interne, et Donjons & Dragons va maintenant passer à un modèle franchisé. Ce qui signifie que tout, des livres aux films/séries en passant par les jeux vidéo, va vivre sous un seul et même toit. C'est un changement massif qui permettra une approche forte, coordonnée et correctement financée pour la franchise, ainsi que pour les fans ».

Les fans de Donjons & Dragons en question semblent cependant frileux à cette idée. Si tout ce qui touche à la franchise est à l'avenir géré en interne, cela peut impliquer que des tiers ne pourront plus travailler dessus, à moins qu'ils appartiennent au groupe. Or, de nombreuses productions qui ont fait exploser la popularité de Donjons & Dragons proviennent de telles initiatives tierces, comme Baldur's Gate 3 par Larian Studios. Dan Ayoub se veut cependant rassurant, en promettant avoir les meilleures intentions pour une franchise qu'il semble profondément aimer. L'avenir nous dira si cette nouvelle manière de gérer la franchise tiendra ses promesses.

