Parmi les prochains jeux estampillés Donjons & Dragons dans les cartons, voici une mauvaise nouvelle pour l'un des plus prometteurs chapeauté par des vétérans de God of War et Star Wars.
Depuis le succès éclatant de Baldur's Gate 3, Hasbro et Wizards of the Coast, la société détentrice des droits de la licence Donjons & Dragons, ont souhaité multiplier les jeux vidéo s'inspirant du très populaire jeu de rôle. À l'occasion des Game Awards 2025, nous avons notamment eu droit en ce sens à l'annonce de Warlock, un immersive sim développé par Invoke nous permettant d'incarner une occultiste. Plus tôt l'année précédente, et plus précisément en juin, un autre titre estampillé D&D se faisait connaître, quant à lui développé par Giant Skull, sous la direction de Stig Asmussen, directeur de God of War 3 et Star Wars Jedi Survivor. Hélas, on a récemment appris une bien mauvaise nouvelle à son sujet.
Un autre jeu Donjons & Dragons prometteur mis au cimetière
Vendu comme un « jeu d'action-aventure solo dans l'univers de Donjons & Dragons » avec aux manettes de gros talents de l'industrie vidéoludique comme son directeur Stig Asmussen, ce nouveau titre visant à étoffer le catalogue des adaptations vidéoludiques du célèbre jeu de rôle ne verra malheureusement jamais le jour. Wizards of the Coast a en effet récemment annoncé l'annulation de ce projet développé par Giant Skull, même pas un an après sa première annonce.
« Nous évaluons les concepts à chaque étape de leur développement », a déclaré un porte-parole de Wizards of the Coast à Bloomberg, ajoutant que la société continuait d'étudier les nouvelles propositions de Giant Skull en dépit de l'annulation dudit jeu d'action-aventure dans l'univers de Donjons & Dragons. « Bien que nous ayons décidé de ne pas donner suite à un concept préliminaire de Giant Skull, nous avons un grand respect pour Stig Asmussen et son équipe et nous attachons une grande importance à notre collaboration », a continué le porte-parole.
Ce projet en gestation chez Giant Skull est un des dommages collatéraux au beau milieu d'une importante restructuration au sein du détenteur des droits de la licence Donjons & Dragons. Cela a notamment aussi entraîné la fermeture d'Atomic Arcade, une filiale qui travaillait sur un jeu AAA G.I. Joe. Suite à l'annonce de l'annulation du jeu D&D par Giant Skull, Stig Asmussen a donné sa vision des choses. « J'ai apprécié de travailler avec Wizards of the Coast et je continue de parler avec les gens de là-bas et d'autres entreprises pour d'autres accords. Tout va bien chez Giant Skull », a-t-il ajouté, même si la déception doit être évidente autant pour lui que pour celles et ceux qui surveillaient la promesse de son futur projet.
Source : Bloomberg