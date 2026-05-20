Depuis le succès éclatant de Baldur's Gate 3, Hasbro et Wizards of the Coast, la société détentrice des droits de la licence Donjons & Dragons, ont souhaité multiplier les jeux vidéo s'inspirant du très populaire jeu de rôle. À l'occasion des Game Awards 2025, nous avons notamment eu droit en ce sens à l'annonce de Warlock, un immersive sim développé par Invoke nous permettant d'incarner une occultiste. Plus tôt l'année précédente, et plus précisément en juin, un autre titre estampillé D&D se faisait connaître, quant à lui développé par Giant Skull, sous la direction de Stig Asmussen, directeur de God of War 3 et Star Wars Jedi Survivor. Hélas, on a récemment appris une bien mauvaise nouvelle à son sujet.

Un autre jeu Donjons & Dragons prometteur mis au cimetière

Vendu comme un « jeu d'action-aventure solo dans l'univers de Donjons & Dragons » avec aux manettes de gros talents de l'industrie vidéoludique comme son directeur Stig Asmussen, ce nouveau titre visant à étoffer le catalogue des adaptations vidéoludiques du célèbre jeu de rôle ne verra malheureusement jamais le jour. Wizards of the Coast a en effet récemment annoncé l'annulation de ce projet développé par Giant Skull, même pas un an après sa première annonce.

« Nous évaluons les concepts à chaque étape de leur développement », a déclaré un porte-parole de Wizards of the Coast à Bloomberg, ajoutant que la société continuait d'étudier les nouvelles propositions de Giant Skull en dépit de l'annulation dudit jeu d'action-aventure dans l'univers de Donjons & Dragons. « Bien que nous ayons décidé de ne pas donner suite à un concept préliminaire de Giant Skull, nous avons un grand respect pour Stig Asmussen et son équipe et nous attachons une grande importance à notre collaboration », a continué le porte-parole.

Ce projet en gestation chez Giant Skull est un des dommages collatéraux au beau milieu d'une importante restructuration au sein du détenteur des droits de la licence Donjons & Dragons. Cela a notamment aussi entraîné la fermeture d'Atomic Arcade, une filiale qui travaillait sur un jeu AAA G.I. Joe. Suite à l'annonce de l'annulation du jeu D&D par Giant Skull, Stig Asmussen a donné sa vision des choses. « J'ai apprécié de travailler avec Wizards of the Coast et je continue de parler avec les gens de là-bas et d'autres entreprises pour d'autres accords. Tout va bien chez Giant Skull », a-t-il ajouté, même si la déception doit être évidente autant pour lui que pour celles et ceux qui surveillaient la promesse de son futur projet.

Artwork de l'univers Donjons & Dragons. © Wizards of the Coast.

Source : Bloomberg