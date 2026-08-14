Les créateurs de Crimson Desert ont enfin donné une fenêtre de sortie pour leur prochain gros jeu qui n'est autre que DokeV, un cousin de Pokemon en monde ouvert qui vise une fois de plus la démesure.

Pearl Abyss, papa de Crimson Desert, a donné des nouvelles de son prochain jeu qui vise une fois de plus la démesure et s'attaque à Pokemon. DokeV précise enfin sa date de sortie et vise désormais la seconde partie de 2028. Une information qui vient s'ajouter à un petit état des lieux du développement.

Après Crimson Desert, DokeV précise sa fenêtre de sortie pour 2028

Alors que Crimson Desert continue d'enchaîner les mises à jour et qu'il nous prépare un premier gros DLC, la relève se prépare chez Pearl Abyss. Après ce premier projet titanesque qui est venu se frotter aux grands ténors de l'action RPG, le studio coréen compte s'aventurer sur le terrain de Pokemon avec DokeV. Il s'agira d'un immense monde ouvert dans lequel on pourra librement se balader tout en collectionnant des dizaines de créatures.

Dans une récente session de questions réponses avec les investisseurs, Pearl Abyss nous donne enfin des nouvelles de son jeu et nous affirme que le développement se déroule sans encombre et qu'il est actuellement en phase de validation de gameplay et de création de contenu. Visiblement Pearl Abyss est plutôt sûr de lui puisqu'il estime que DokeV sortira lors du second semestre 2028. Et il faut s'attendre à une campagne marketing d'envergure d'après la firme qui compte diffuser régulièrement des informations tout en offrant des démos jouables, dès le second semestre 2027. Petit à petit, les forces déployées sur Crimson Desert transitent vers DokeV qui devient la priorité désormais.

Un Pokemon-like aussi démesuré ?

Pour le moment le jeu ne s'est que peu dévoilé, mais comme Crimson Desert en son temps, il est déjà plein de promesses. Les premières présentations nous ont laissé entrevoir un monde ouvert grouillant de détails avec plusieurs activités comme de la pêche, de la danse ou encore des combats. Il sera visiblement possible de crapahuter dans le monde ouvert de différentes façons en utilisant des skateboards ou encore de petits véhicules et même de quoi planer dans les airs. L'accent semble aussi avoir été mis sur la personnalisation de notre avatar, mais aussi de ce qui l'entoure, notamment sa chambre. Malgré une grosse présentation en 2021, qui nous a permis de découvrir un gameplay ultra dynamique, le jeu reste avare en informations jusqu'ici. Si l'on en croit Pearl Abyss, DokeV va accélérer sa communication d'ici le second semestre 2027.