Avec sa mise à jour d'envergure "L'Héritage des Forgelances", DOFUS ouvre un nouveau chapitre de l'Histoire du Monde des Douze ! En plus d'une nouvelle classe, la 19e proposée, celle des Forgelances, ce sont des zones de jeu et des monstres inédits qui enrichissent l'univers mythologique si riche de DOFUS, développé depuis 2004 (!), avec le mystérieux archipel de Valonia à explorer.

Voici le Forgelance !

Cap sur Valonia !

Avec L'Héritage des Forgelances, les joueurs de niveau 50 sont plongés durant l'Âge des Dofus, à la découverte des îles d'Albuera, d'Ereboria et d'Ephedrya, trois zones que l'on retrouve dans la série Wakfu. Car comme c'est à chaque fois le cas dans le monde de DOFUS, les différents médias sont interconnectés, du jeu vidéo à la télévision, en passant par les mangas. Et c'est de nouveau le cas avec l'arrivée de ce contenu Forgelances !

La Dernière Aventure du Comte Lance-Dur

Un Forgelance sera en effet le principal protagoniste de la prochaine série conçue par Ankama Animations, le bien nommé Lance-Dur ! Le récit de La Dernière Aventure du Comte Lance-Dur prendra place une trentaine d'années après celui de la série Wakfu. Accompagné d'une équipe de vieux briscards, ce guerrier légendaire brandira de nouveau sa lance pour libérer Ozie, sa petite-fille, de la menace d'une sorcière aussi démoniaque que puissante... À sa sortie, La Dernière Aventure du Comte Lance-Dur bouleversera l'intégralité du Krosmoz, le lore partagé par toutes les créations DOFUS. En effet, la ville d'Albuera, lieu principal de la série, colonie en construction et réservée aux joueurs de niveau 90 dans le MMORPG tactique, sera présente et différente dans tous les jeux. En effet, dans les aventures de Lance-Dur, il s'agira d'une représentation contemporaine, alors que la ville sera encore au début de son développement dans le jeu. Dans celui-ci, elle sera d'ailleurs majoritairement peuplée de Forgelances, la nouvelle classe offerte avec cette extension.

Les Forgelances, la 19e classe de Dofus !

Avec les Forgelances, c'est tout un pan du passé qui est exploré, avec une lance magique qui offre à celle ou celui qui la possède, la faculté de voir les conflits futurs. La lance Heimër projetée par la première des Valkyrs, Sigrun, perd de son pouvoir, et ce sera aux joueuses et aux joueurs d'explorer les îles de l'archipel, peuplées de créatures et d'habitants inédits pour découvrir la grandeur passée des Forgelances et de comprendre les origines du héros Lance-Dur.

Et c'est bien leur lance qui fait toute la singularité des Forgelances. Des particularités qui favorisent de nouveau la coopération entre les personnages des autres dix-huit classes, au cœur depuis toujours du gameplay de Dofus. Lancier mobile hors-pair, le Forgelance est capable de couvrir de larges zones avec ses attaques, d'invoquer une lance éthérée et de la contrôler à distance par télékinésie. Cette lance permet à son propriétaire d'infliger de lourds dégâts, de déplacer les ennemis ou soi-même et également de lancer de puissants sorts de protection. C'est ainsi qu'on peut résumer cette nouvelle classe Forgelance : Dégâts, Placement et Protection. C'est un gameplay varié qui est proposé, car les utilisations de la lance varie selon qu'elle est tenue à deux mains ou qu'elle ait déjà été jetée. De quoi venir à bout de toutes les nouvelles créatures qui rejoignent le bestiaire de Dofus avec L'Héritage des Forgelances.

Sur l'île d'Albuera, on fera face à une famille de monstres spécialisée dans la diminution des résistances adverses, quand sur Ereboria, l'état "Nimpatience" fera gagner en puissance chaque monstre qui gagne en niveau. Il faudra donc varier les manières de s'en défaire !

Ainsi, après 18 ans, Dofus accueille sa 19e classe et offre une toute nouvelle manière d'appréhender le jeu, à travers de nouvelles zones, de nouvelles créatures, qui s'inscrivent toutes dans la grande mythologie de cet univers, le Krozmos, à explorer passionnément à travers les jeux vidéo bien sûr mais aussi avec la nouvelle série développé par Ankama. L'occasion parfaite de s'y remettre ou de découvrir ce monde fantastique, aussi vaste que soigné, grâce à ses créateurs et sa communauté de passionnés.