Si vous traînez un tant soit peu sur les réseaux sociaux, et en particulier sur X, vous n’avez pas pu passer à côté de la vive polémique qu’a suscité l’annonce du DLSS 5 de NVIDIA avant-hier soir. En effet, dans sa démarche pour offrir une nouvelle « révolution pour la fidélité visuelle dans les jeux » à son public, le constructeur a annoncé la mise en place d’une nouvelle version de sa technologie, conçue pour « mélanger des rendus faits main à de l’IA générative afin de délivrer un énorme bond en termes de réalisme visuel ». Et la réaction des joueurs ne s’est pas faite attendre.

L'annonce du DLSS 5 déchaîne la créativité des joueurs sur internet

Si beaucoup n’ont pas manqué de s’extasier devant les résultats affichés par le DLSS 5, un très grand nombre ont également levé les boucliers afin de dénoncer le rendu proposé par la technologie de NVIDIA. Qualifiée de « IA slop » par les uns, et d’insulte aux artistes du jeu vidéo par les autres, elle a déclenché une multitude de réactions pour le moins épidermiques. Mais parce que nos internautes ont du talent, cela a également donné lieu à ce qu’internet produit généralement de mieux : une profusion phénoménale de memes des plus hilarants.

Dans les heures qui ont suivi, les joueurs s’en sont effectivement donnés à cœur joie avec le DLSS 5, qui a été détourné de toutes les manières possibles et imaginables par la communauté. Et on peut le dire, il n’y a décemment aucune licence qui leur a échappé. Parce que nous sommes des gens vraiment sympathiques, nous avons donc décidé d’égayer votre journée en regroupant certains des memes les plus drôles que nous avons pu trouver, et qui rendent l’annonce de NVIDIA tout de suite bien plus intéressante sur le papier. Comme dirait Mario : here we go !

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Oui, même les studios s'amusent de l'annonce de NVIDIA

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Voilà qui donne furieusement envie de se relancer une game de Baldur's Gate 3, n'est-ce pas ?

Attention, la nouvelle technologie de NVIDIA peut aussi avoir des effets inattendus...

Personne n'échappe aux bienfaits du DLSS 5... pas même Todd Howard !

Source : X