Le DLSS 5 n'a pas fini de faire parler. Au milieu du débat, un des principaux développeurs de Kingdom Come Deliverance 2 donne son avis, contre celui des haters.

C'est l'un des sujets qui animent les débats gaming sur la toile ces derniers jours. Le DLSS 5 de NVIDIA choque autant qu'il séduit. Cette nouvelle technologie qui repose sur l'intelligence artificielle générative pour améliorer les graphismes des jeux est loin de faire l'unanimité. Mais tout le monde ne la rejette pas. Même chez les professionnels, certains s'élèvent contre les haters pour prendre sa défense et faire un constat bien concret. Parmi eux, le co-fondateur de Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance 1 et 2) tient à mettre les points sur les i.

Une vision du DLSS 5 à contre-courant chez Warhorse

Les réseaux sociaux se font l'écho bruyant aussi bien des défenseurs du DLSS 5 que de ses détracteurs. Mais au-delà de l'avis des joueuses et joueurs, peut-être faut-il se tourner davantage vers celles qui sont les plus concernés : les équipes de développement. Or, si certains du milieu s'inquiètent, d'autres sont plutôt favorable à une telle technologie, à l'instar de Daniel Vávra, le co-fondateur de Warhorse Studios et créateur de Kingdom Come Deliverance 2.

Là où beaucoup dénoncent un rendu artificiel et dénaturé des jeux, Daniel Vávra a une vision qui dépasse le résultat actuel du DLSS 5. Pour lui, NVIDIA n'a encore qu'effleuré ce qu'il sera possible de faire avec cette technologie à long terme. À ce stade, nous sommes en plein “uncanny valley”, pour reprendre la théorie de Masahiro Mori selon laquelle plus une reproduction artificielle ressemble à un être humain plus ses défauts semblent “monstrueux”.

Mais Vávra est plutôt confiant pour l'avenir. Dans un post sur X (anciennement Twitter), il « imagine que les développeurs pourront adapter cette technologie à un style artistique particulier ou à des visages spécifiques ». Il se dit même que le DLSS 5 pourrait, à terme, « remplacer le ray tracing, une technologie coûteuse ». Il est certain du moins que les équipes de NVIDIA vont continuer d'entraîner leur IA pour obtenir des résultats toujours plus convaincants.

La conclusion de Vávra, le père de Kingdom Come Deliverance, est que le progrès est en marche. Quand il voit ne serait-ce que le lissage de mouvement sur Starfield, il se dit que « c'est un début prometteur » et que rien, pas même les haters, ne pourra stopper l'évolution technologique en cours.