Il y a quelques jours, NVIDIA publiait une vidéo de présentation de la future version de sa fameuse technologie d'upscaling par IA, le DLSS 5. Son ambition est de « révolutionner la fidélité visuelle des jeux » et tendre vers « l'éclairage photoréaliste », avec comme exemple des extraits avec et sans cette technologie de Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy ou encore Starfield. Sauf que beaucoup y ont surtout l'influence du « slop des IA génératives » qui fait furieusement débat depuis un certain temps, et qui provoque depuis un véritable tollé au sein de toute l'industrie.

La vive polémique autour du DLSS 5 de NVIDIA continue de se générer

Au-delà de la profusion de memes assez hilarants qui fusent sur les réseaux sociaux depuis la vidéo de présentation du DLSS 5 qui comptabilise à l'heure où nous écrivons ces lignes plus de 1,5 millions de vues, mais surtout plus de 90 000 dislikes pour environ 17 000 likes, les répercussions de cette annonce sont autrement plus préoccupantes. Beaucoup dénoncent une tentative de NVIDIA de « voler le travail des artistes » et d'y coller de « l'AI slop », un sujet d'actualité brûlant depuis un moment.

Dans une session Questions & Réponses à la GTC 2026, comme l'ont rapporté nos confrères chez Tom's Hardware, Jensen Huang, patron de NVIDIA, a voulu défendre tant bien que mal le DLSS 5, en avançant que ses détracteurs ont « complètement tort ». Il a indiqué que « les développeurs conservent le contrôle total de l'IA générative qu'utilise le rendu neuronal au niveau de la géométrie et des textures ». Il a ainsi officiellement confirmé que la technologie utilise bien l'IA générative pour appliquer ces changements, ce qui a encore davantage mis le feu aux poudres de la polémique.

Des développeurs consternés et laissés dans le flou (artistique ?)

D'autant que, comme l'ont notamment rapporté nos confrères d'Insider Gaming, lesdits développeurs des jeux mis en avant dans la vidéo ci-dessus, supposés avoir « le plein contrôle » sur l'influence du DLSS 5... auraient découvert la technologie en même temps que tout le monde. Si les studios ont donné à NVIDIA leur aval pour être présentés dans ladite vidéo, leurs développeurs auraient quant à eux étaient mis devant le fait accompli, et auraient depuis ouvertement exprimé leur consternation.

« On a découvert ça en même temps que le public » a déclaré un développeur d'Ubisoft à Insider Gaming, tandis que des développeurs de Capcom, historiquement anti-IA, se sont dits « choqués » par la représentation de Grace sous DLSS 5. Quelle influence aura cette vive polémique sur l'évolution de la future technologie de NVIDIA ou sur l'avenir de l'IA générative dans les jeux vidéo, rien n'est moins sûr, mais l'opinion publique continue en tout cas de lever les boucliers à son encontre. Est-ce là suffisant pour motiver les entreprises à revoir leur copie, telle est la question qui brûle de nombreuses lèvres.

Sources : Tom's Hardware ; Insider Gaming