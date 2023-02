L'année 2023 est une véritable cascade de jeux vidéo. Entre Hogwarts Legacy, Company of Heroes 3, Kerbal Space Program 2 et bien d'autres encore. Dans ce context,e vous êtes susceptible de faire beaucoup de dépenses si vous avez envie de jouer à tous les jeux qui arrivent et qui représentent un intérêt pour vous. De plus, avec la multitude d'offres disponibles sur le net, il est parfois difficile de faire un choix et surtout de trouver LE tarif le plus intéressant. C'est là qu'entre en jeu DLcompare, un comparateur de prix qui permet de trouver vos jeux favoris au tarif le moins cher et le plus attractif du marché.

DLcompare vous aider à trouver le meilleur prix

Le fonctionnement est très simple, une fois sur la page d'accueil, vous avec la possibilité de trier vos recherches selon la plateforme de votre choix entre PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series. Le site vous permet même de découvrir de nouveaux jeux susceptibles de vous plaire en vous proposant un top des titres les plus populaires et bientôt disponibles. L'objectif est de vous faciliter la vie un maximum pour que tout soit rapide, simple et intuitif. Pour affiner encore plus, vous pouvez par exemple décider d'afficher seulement les FPS ou les RPG.

Un classement par plateforme, par popularité, par nouveauté et par disponibilité prochaine.

Une fois que vous avez sélectionné le jeu de votre choix, dans notre exemple Hogwarts Legacy, vous avez accès à l'ensemble des vendeurs et les tarifs respectifs. Mieux, pour être certain de faire un achat en toute sécurité, vous avez pour chacun d'eux un ensemble de commentaires vous permettant de murement réfléchir votre décision. La communauté DLCompare est très active et publie des commentaires à la fois sur les jeux et les boutiques. Toujours dans notre exemple, Hogwarts Legacy est proposé à 38,62 euros sur PC à la fois sur G2PLAY et sur Kinguin. Vous pouvez ensuite trier votre classement par plateformes et même par édition, avec pour le jeu Harry Potter la présence d'une édition deluxe ainsi qu'un bonus.

De plus, DLCompare a également négocié avec plusieurs revendeurs pour obtenir des codes promo sur de nombreux jeux. En l'occurrence, pour Hogwarts Legacy un code promo de 12%.

Toutes les informations en un regard

La liste des vendeurs avec les différents tarifs.

En vert sur le site et dans la liste vous avez en un coup d'œil la possibilité de trouver un vendeur officiel. En effet DLcompare souhaite vous proposer ce qui vous convient le mieux avec un très grand nombre de marchands. Une fois que votre choix est fait, en un clic vous arrivez chez le vendeur et vous pouvez passer commande, tout simplement. Elle est pas belle la vie ?

Vous pouvez trouver simplement un vendeur officiel avec la mention en vert ainsi que le petit drapeau.

Outre les jeux vidéo, le site est une bonne opportunité de trouver de nombreux logiciels, du pack Office officiel à l'antivirus. Vous avez la possibilité aussi d'acheter aussi des cartes prépayées ou des abonnements aux plus grands services de jeux comme le Xbox Game Pass. DLcompare est donc une solution de choix pour économiser de l'argent et pour pouvoir profiter des nombreuses sorties de l'année 2023 (et plus encore).

Des alertes de prix pour acheter encore moins cher

Si vous n'avez pas envie de dépasser une certaine somme d'argent, vous pouvez vous créer des alertes de prix pour tous les jeux de votre choix. Si par exemple vous n'avez pas envie de dépenser plus de 30 euros pour Company of Heroes 3, indiquez le à DLcompare et le site vous alertera quand le prix sera en baisse. Vous avez la main sur toute la gestion des alertes via votre compte sur le site. Une fois encore, tout est très simple. C'est particulièrement utile au moment des soldes Steam par exemple.

De beaux jeux à venir, tous présents sur le site comparatif

Ci-dessous une liste non exhaustive de gros jeux qui sont disponibles sur DLcompare.