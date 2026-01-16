Si le prochain Divinity permettra à Larian de repousser toutes ses limites, il permettra aussi au studio de s’essayer à de nouvelles mécaniques de jeu pour la première fois.

Les premières semaines qui ont suivi l’annonce de Divinity aux Game Awards 2025 n’auront peut-être pas été toute rose pour Larian Studios, mais une chose est sûre : ce dernier sait comment tourner la situation en sa faveur. Depuis quelques jours, le grand successeur de Baldur’s Gate 3 ne cesse en effet de faire parler de lui, grâce notamment à une grosse session de questions-réponses organisée par les équipes sur Reddit. De quoi nous permettre d’en savoir plus sur ce que nous réserve ce futur Divinity, donc, avec le teasing d’une grosse nouveauté.

Divinity introduira une mécanique inédite pour le studio

Car oui, si ce nouvel opus permettra notamment à Larian d’offrir aux joueurs un créateur de personnages encore plus poussé, mais aussi différents outils de modding destinés à la communauté PC ; il permettra également au studio de mettre en place des mécaniques tout à fait inédites pour lui. C’est en tout cas ce qu’a révélé Nick Pechenin, chef du design sur le prochain Divinity, en réponse à l’un des internautes lui demandant quelles étaient les nouvelles mécaniques dont il était le plus fier sur le projet jusqu’à présent.

« Il y a un truc qui m’a embêté quand j’ai exploré les zones de départ de Divinity Original Sin 1, Original Sin 2 et Baldur’s Gate 3 » commence alors par confier le développeur. « Ça te saute aux yeux si tu y penses. Dans Divinity, je peux enfin faire le truc que je voulais faire dans tous les jeux précédents ». Malheureusement, Pechenin se garde bien d’en dire davantage pour le moment, laissant les joueurs spéculer sur la fameuse mécanique dont il pourrait être question.

Une première grosse théorie émerge

Et l’une des théories qui tend alors le plus à revenir, c’est le fait de pouvoir nager. Car comme l’auront remarqué les joueurs des productions de Larian, les deux Divinity comme Baldur’s Gate 3 commencent tous de la même manière : dans des zones entourées d’eau. « Je pense qu’inconsciemment, j’ai toujours trouvé étrange que les trois jeux vous laissent sur la plage, sans toutefois vous permettre de nager dans cette eau claire et magnifique » note alors l’une des réponses les plus populaires au message du développeur.

« Natation confirmée », affirme un autre commentaire très populaire. Bien sûr, certains des utilisateurs de Reddit n’hésitent pas à s’amuser de cette théorie, en évoquant par exemple le fait que ce nouveau Divinity aura « donc encore une zone de départ sur la plage », ou que Larian pourrait inclure des « mécaniques de construction de châteaux de sable » pour l’occasion. « Un mini-jeu de pêche ? Tous les grands jeux ont besoin d’un mini-jeu de pêche ! » déclare enfin une autre des réponses. Mais qu’en est-il réellement ? Il va falloir attendre pour le découvrir.

Source : Reddit