Dans le cadre de sa grande session de Questions/Réponses relatives à Divinity, notamment pour mettre les choses au clair suite à une vive polémique autour du sujet brûlant de l'utilisation d'IA générative pour des concept arts, Larian a également eu l'occasion de répondre à plusieurs questions ayant trait à d'autres éléments de son prochain jeu. Parmi eux, les plans du studio concernant une fonctionnalité extrêmement populaire de Baldur's Gate 3, qui avait d'ailleurs déjà été un certain casse-tête en son temps.

Une histoire de Baldur's Gate 3 qui va se répéter sans mod-ification pour Divinity ?

Outre plusieurs questions relatives à l'utilisation controversée d'IA générative sur Divinity, à propos de laquelle Larian a pu réaffirmer sa position, la récente session « Ask Me Anything » organisée sur Reddit fut heureusement pour le studio l'occasion de parler plus en détail de son très ambitieux projet en lui-même. La communauté était en effet très curieuse d'en savoir davantage concernant le gameplay, l'aspect RPG très libre du titre, ou encore son univers.

Une question qui a beaucoup résonné auprès des utilisateurs fut celle concernant les plans de Larian concernant le support officiel des mods sur Divinity, qui offrent à la communauté les clés pour créer leurs propres contenus sur un jeu. À ce propos, Artem Titov, directeur du gameplay du titre, a déclaré : « Oui, nous fournirons les outils de modding à la communauté, mais nous n'avons pas encore décidé si ce sera le cas dès la sortie ou non ». Des mods devraient cela dit d'arriver rapidement sur PC, même lors d'une phase d'accès anticipé, si Larian décide d'y recourir, mais toutefois pas de manière officiellement supportée.

Il convient de rappeler que tel n'était pas non plus le cas sur Baldur's Gate 3. Larian voulait en effet faire en sorte que le support officiel des mods soit disponible sur son précédent jeu pour toutes les plateformes via le fameux patch 7, ce qui a demandé énormément de temps, notamment pour obtenir le soutien des constructeurs de consoles. Si les développeurs veulent suivre le même schéma sur Divinity, il faudra donc s'attendre à ce que l'histoire se répète, et que le support officiel des mods n'arrive sur celui-ci qu'à l'occasion d'un patch majeur après la sortie du jeu. Gageons toutefois que celle-ci ne risque pas d'arriver avant plusieurs années, et que les plans de Larian peuvent encore changer d'ici là.

Source : Reddit