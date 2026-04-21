Avec Baldur's Gate 3, Larian Studios avait déjà créé l'un des meilleurs C-RPG de tous les temps, en plus d'être l'un des plus riches en contenu. Rien que l'Acte 3 est plus grand que les deux précédents réunis, qui donnaient déjà le tournis par leur immensité. À en croire le directeur technique du studio, le GOTY 2023 absolu disposait pourtant d'importantes limites qui ne seront visiblement plus d'actualité dans Divinity. L'équipe belge aurait donc les capacités de créer un nouveau jeu proprement monstrueux.

Aucune limite au pouvoir créatif de Larian Studios avec Divinity ?

Dans une nouvelle édition de EDGE Magazine, le directeur technique de Larian Studios, Bert va Semmertier, a pu échanger quelques détails sur les coulisses du studio, notamment s'agissant de Baldur's Gate 3 et du très attendu retour à un univers de sa propre création avec Divinity. Le directeur technique y revient notamment sur leur moteur maison qui propulse les deux jeux. Pourtant impressionnant, on apprend qu'ils ont sciemment décidé de rendre leur précédent titre « moins beau que d'autres gros RPG » pour se permettre plus de folies sur d'autres aspects, avec le résultat exceptionnel qu'on connaît. Ceci étant dit, Divinity devrait a priori être encore plus beau qu'un Baldur's Gate 3 déjà très solide sur ce plan.

« Être propriétaire de son propre moteur vous permet de faire absolument tout ce que vous voulez », même si tout moteur a ses limites. Celui de Larian Studios, de manière assez cocasse baptisé Divinity Engine, en avait plusieurs sur Baldur's Gate 3. Il n'était par exemple pas possible de changer d'Acte en coopération si tout le groupe n'acceptait pas la transition. D'autre part, le moteur semblait avoir d'importantes limites au niveau de la taille de chaque Acte, pourtant proprement vertigineux malgré cela.

« Dans la prochaine version de notre moteur, on va complétement supprimer cette limite. Il n'y aura donc plus de limitation quant à la taille maximale d'un Acte ». On peut alors légitimement se demander à quel point Divinity sera massif, alors que Baldur's Gate 3 pouvait déjà demander plus d'une centaine d'heures de jeu pour explorer chaque Acte en une seule partie. De ce fait, il faudra probablement attendre plusieurs années avant de voir le résultat, même dans une forme early access, un processus déjà utilisé par deux fois avec Larian avec les excellents résultats qu'on connaît.

Source : EDGE Magazine