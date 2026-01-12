Après une douche de récompenses pour le GOTY 2023 absolu qu'était Baldur's Gate 3, Larian a présenté lors des Game Awards 2025 son prochain, qui va marquer le retour du studio belge dans son propre univers : Divinity. Malheureusement, l'engouement a ensuite laissé place à une virulente polémique suite à la publication d'une interviw de son PDG, Swen Vincke, par Bloomberg. Selon les propos de Bloomberg, il avait en effet indiqué « pousser à fond l'utilisation de l'IA générative pour explorer des idées, créer des présentations PowerPoint, développer des concept arts et du texte de remplissage ». Ce qui a provoqué une véritable indignation auprès des joueurs. Afin de calmer les tensions, une session Questions/Réponses a récemment eu lieu, avec de nouveaux éléments de réponse sur ce sujet brûlant.

Larian met les points sur l'IA concernant son utilisation pour le développement de Divinity

Connu pour sa proximité et sa transparence avec sa communauté, Larian a donc invité quiconque avait des questions à lui poser concernant Divinity à se rendre sur Reddit pour une session « Ask Me Anything ». Parmi les thèmes centraux de cette session questions/réponses, on retrouvait naturellement souvent celui clivant concernant l'utilisation de l'IA générative. Swen Vincke, PDG du studio belge, Adam Smith, scénariste en chef, ou encore Gabriel Bosque, directeur de leur département Machine Learning, ont ainsi pu s'adresser directement à la communauté pour en parler à tête reposée.

Tout d'abord, Swen Vincke a annoncé sans équivoque qu'« il n'y aura pas d'IA générative dans Divinity pour tout ce qui touche à l'aspect artistique », même dans les concepts, l'interface ou autre. Il a toutefois souhaité se montrer aussi clair et transparent que possible. « Nous essayons continuellement d'améliorer la vitesse à laquelle on fait des itérations, pour optimiser notre processus de développement. Le plus d'itérations on peut faire, mieux sera le jeu en conséquence. On pense que l'IA générative peut nous aider à gagner du temps sur certains aspects et, in fine, à créer un meilleur jeu ».

Une utilisation réfléchie de l'IA ?

Le studio envisagerait donc d'utiliser l'IA générative sur Divinity s'agissant de tâches répétitives relatives au code ou à des éléments techniques qui ont tendance à « fatiguer inutilement les développeurs ». Ce afin qu'ils puissent se concentrer sur « ce qui leur plaît vraiment dans ce métier, à savoir l'aspect créatif ». Swen Vincke a par ailleurs insisté sur le fait que « l'IA générative ne touchera aucun aspect créatif de Divinity. De plus, nous n'en ferons pas l'usage sans être sûr à 100% des origines des données qu'elle utilise et du consentement de ceux qui ont contribué à l'entraîner. Si nous utilisons un modèle d'IA générative, nous l'entraînerons avec nos propres données ». Reste maintenant à voir si le studio tiendra effectivement ses promesses à ce sujet.

Source : Reddit