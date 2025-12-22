Le succès de Baldur’s Gate 3 a propulsé Larian Studios au sommet du RPG occidental. Avec Divinity, le studio belge promet un retour à ses racines, avec de très belles promesses.

Après le succès monumental de Baldur’s Gate 3, Larian Studios prépare déjà la suite. Annoncé lors des derniers Game Awards, le nouveau Divinity marque le retour du studio belge à son univers de dark fantasy, avec des ambitions clairement revues à la hausse. Un enthousiasme toutefois rapidement tempéré par une polémique inattendue, déclenchée après une interview de Swen Vincke. Le fondateur et directeur créatif de Larian y évoquait l’usage de l’IA générative durant les toutes premières phases de développement, un sujet sensible qui a enflammé une partie de la communauté et poussé le studio à clarifier publiquement sa position.

Un retour à Divinity après l’expérience Baldur’s Gate

En dehors de la polémique sur l'IA, dans une interview accordée à Bloomberg, Vincke explique que ce nouveau Divinity doit rassembler tout ce que le studio a appris au fil des années. L’objectif est de proposer un RPG plus fluide, plus cohérent et surtout pensé dès le départ pour le jeu vidéo, sans les contraintes liées à une licence externe.

Après Baldur’s Gate 3, Larian envisageait initialement de continuer à travailler avec Wizards of the Coast et l’univers de Dungeons and Dragons. Pourtant, après plusieurs mois de développement, le studio a décidé de mettre fin à ce projet. Malgré des bases solides, l’équipe ne ressentait plus l’enthousiasme créatif nécessaire pour aller plus loin.

Divinity s’est alors imposé comme une évidence. Une licence que Larian possède entièrement et qui permet au studio de reprendre un contrôle total sur ses systèmes et son univers. Swen Vincke l’assume, Baldur’s Gate 3 a été une immense réussite, mais aussi un exercice parfois contraignant à cause de l’adaptation des règles du jeu de rôle papier. Avec Divinity, le studio peut concevoir un système entièrement pensé pour le jeu vidéo.

Un RPG au tour par tour fidèle à l’ADN de Larian

Larian ne compte pas bouleverser son identité. Divinity restera un RPG au tour par tour, avec des combats tactiques, une forte dimension systémique et une grande liberté laissée au joueur. Ces éléments constituent le socle du savoir faire du studio et ont largement contribué à son succès ces dernières années.

Swen Vincke évoque un Larian désormais libéré de certaines contraintes, capable de pousser encore plus loin ses idées. Le but de Divinity est d’approfondir la narration émergente et de renforcer l’impact des choix du joueur, afin que chaque partie puisse raconter une histoire réellement différente.

Pour soutenir cette ambition, Larian a fait le choix de changer de moteur de jeu. Une décision importante, qui a entraîné des difficultés techniques au début du développement, mais que le studio considère aujourd’hui comme indispensable. Ce nouveau moteur doit permettre une meilleure gestion des environnements et du streaming des zones, tout en renforçant la narration cinématique. Larian souhaite capitaliser sur ce qui a fait la force de Baldur’s Gate 3, tout en allant encore plus loin dans la mise en scène et l’immersion.

Un développement plus court mais toujours ambitieux

Le développement de Divinity a officiellement débuté l’an dernier. Cette fois, Larian espère boucler le projet en trois à quatre ans, un délai jugé plus sain que les six années nécessaires à Baldur’s Gate 3, notamment à cause de la pandémie.

Pour y parvenir, le studio développe de nombreux arcs narratifs et quêtes en parallèle, ce qui implique des équipes d’écriture et de scripting bien plus importantes qu’auparavant. Malgré tout, Swen Vincke insiste sur un point essentiel, la créativité ne peut pas être précipitée, et certaines idées devront toujours être testées, retravaillées, voire abandonnées.

Un early access confirmé

Comme pour ses précédents jeux, Larian prévoit une sortie en accès anticipé pour Divinity. Cette phase permettra au studio d’affiner ses mécaniques et d’intégrer les retours des joueurs. En revanche, il ne faut pas s’attendre à y jouer rapidement. Selon Swen Vincke, une sortie en accès anticipé avant 2026 reste peu probable. Le studio préfère prendre le temps nécessaire pour poser des bases solides.

Source : Bloomberg