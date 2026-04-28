Sorti en version 1.0 il y a déjà trois ans, le chef d'œuvre absolu qu'est Baldur's Gate 3 occupe depuis la place de l'un des meilleurs C-RPG de tous les temps, et certainement l'un des plus lucratifs de sa catégorie. Malgré ce véritable tour de force, Larian Studios n'a visiblement pas froid aux yeux et escompte bien frapper encore plus fort avec son prochain titre annoncé lors des Game Awards 2025 : Divinity.

Baldur's Gate 3, ou une simple ébauche avant le Divinity de tous les records ?

Depuis son annonce officielle en décembre dernier, et bien qu'il ne risque pas de sortir avant de longues années, Larian Studios a maintes fois fait état de ses folles ambitions pour Divinity, son prochain RPG qui a la lourde tâche d'arriver après un Baldur's Gate 3 qui a tout raflé sur son passage. Son studio a pourtant martelé que ce futur projet sera d'une échelle encore plus colossale, avec une narration encore plus complexe, aux conséquences plus profondes, et aussi plus beau que son précédent chef d'œuvre, notamment au niveau de son créateur de personnages.

Michael Douse, directeur d'édition de Larian, a également beaucoup d'espoirs à l'égard de Divinity, et espère que le studio va « tout démolir la prochaine fois ». Il a exprimé ce souhait via son compte X.com en se remémorant un fait d'armes particulièrement fort de la part de Baldur's Gate 3. Après une sortie en accès anticipé en octobre 2020 sur Steam, le titre a généré énormément d'engouement au fil du temps. À tel point que le titre a littéralement fait trembler les serveurs de Steam pendant quelques instants à ces deux périodes de son histoire, déconnectant plusieurs joueurs et coupant certains téléchargements.

Pour Michael Douse, cet exploit n'était visiblement pas suffisant, et il espère que la sortie de Divinity va encore plus mettre à mal les serveurs de Steam quand son heure viendra. Si Larian parvient à tenir ses promesses et arrive à susciter suffisamment d'engouement autour de son prochain jeu, peut-être que les désirs de son directeur d'édition deviendront une réalité. Il faudra toutefois faire preuve de beaucoup de patience avant de le découvrir, car le développement de Divinity risque d'être particulièrement long.

Source : Michael Douse sur X.com