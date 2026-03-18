Final Fantasy va faire son retour sous peu avec un nouveau jeu qui va vous changer des titres habituels. La date de sortie vient d'être annoncée dans un trailer de lancement qui annonce la couleur.

Les fans de Final Fantasy vont pouvoir reprendre la bataille sous peu. Le nouveau gratuit se montre à nouveau dans son trailer de lancement. Il donne ainsi l'occasion de découvrir plus en avant son roster, rassemblant des personnages cultes de la franchise. Nous y avons également un nouvel aperçu de son gameplay. Cela dit, l'information à retenir est avant tout sa date de sortie, plus qu'imminente à présent.

Le nouveau Final Fantasy arrive très bientôt

Square Enix ravive enfin l'une des licences secondaires de Final Fantasy, plus de 10 ans après le dernier épisode. Il s'agit de la saga des Dissidia, qui n'avait plus connu de nouvelle itération depuis Dissidia Final Fantasy NT en 2015. Ce retour sera donc particulièrement surveillé par les connaisseurs, d'autant plus qu'il promet une bonne dose de fan service comme les précédents volets.

Baptisé Dissidia Duellum Final Fantasy, ce nouveau jeu gratuit marque donc le retour des jeux de combats en arène et en équipe. Préparez-vous à rassembler un trio pour des affrontements de boss dantesques. Pensé comme une expérience multijoueur, il vous permettra de mener la bataille avec vos amis, le tout en incarnant des personnages phares de la franchise. Dix seront jouables dès le lancement :

Cloud Strife (FF7), doublé par Takahiro Sakurai

(FF7), doublé par Takahiro Sakurai Djidane Tribal (FF9), doublé par Romi Park

(FF9), doublé par Romi Park Gaïa (FF14), doublée par Yuna Kamakura

(FF14), doublée par Yuna Kamakura Guerrier de la Lumière (FF14), doublé par Toshihiko Seki

(FF14), doublé par Toshihiko Seki Kaïn Highwind (FF4), doublé par Koichi Yamadea

(FF4), doublé par Koichi Yamadea Krile Mayer Baldesion (FF5), doublée par Yukari Tamura

(FF5), doublée par Yukari Tamura Lightning (FF13), doublée par Maaya Sakamoto

(FF13), doublée par Maaya Sakamoto Linoa Heartilly (FF8), doublée par Kana Hanazawa

(FF8), doublée par Kana Hanazawa Prompto Argentum (FF15), doublé par Tetsuya Kahihara

(FF15), doublé par Tetsuya Kahihara Terra Branford (FF6), doublée par Yukari Fukui

En plus de cela, Square Enix profite de ce nouveau trailer pour son free-to-play pour annoncer les futurs « Ghosts » qui rejoindront l'aventure. Six sont à venir :

Balthier (FF12), doublé par Hiroaki Hirata

(FF12), doublé par Hiroaki Hirata Chevalier Oignon (FF Tactics), doublé par Jun Fukuyama

(FF Tactics), doublé par Jun Fukuyama Clive Rosfield (FF16), doublé par Yuuya Uchida

(FF16), doublé par Yuuya Uchida Firion (FF2), doublé par Hikaru Midorikawa

(FF2), doublé par Hikaru Midorikawa Iroha (FF9), doublée par Inori Minase

(FF9), doublée par Inori Minase Rikku (FF10), doublée par Marika Matsumoto

Dissidia Duellum Final Fantasy sortira le 24 mars 2026 en France, sur mobile iOS et Android. Vous pouvez déjà vous pré-inscrire pour obtenir des bonus.