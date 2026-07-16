Après une première sortie sur PC et PS5, puis sur Switch 2, l'un des tous meilleurs jeux indé de 2025 arrive enfin bientôt sur Xbox et il ne faut absolument pas manquer ça.

Sortie initialement sur PC et PS5 le 22 octobre 2025, la merveille absolue du studio indépendant AdHoc qu'est Dispatch a ensuite eu droit à un portage sur Nintendo Switch 2 ce 28 janvier 2026, mais avec malheureusement une censure qui a fait polémique. Après ce petit passage à vide, le studio se devait de porter son premier jeu et chef d'œuvre sur la dernière plateforme qui lui manquait : les consoles Xbox Series. On a d'ailleurs enfin eu droit à l'annonce de la date de sortie de ce portage, et c'est pour très bientôt.

Composé de vétérans de l'ancienne version de Telltale Games, un studio légendaire pour ses jeux narratifs exceptionnels, AdHoc s'était donné pour mission avec Dispatch de redonner ses lettres de noblesse aux expériences narratives au format épisodique. Avec 8 épisodes de ce qu'on espère être la première saison d'une longue série, le titre a parfaitement rempli sa mission, bien que malheureusement uniquement disponible à sa sortie du PC et PS5.

Qu'à cela ne tienne, les joueurs Xbox Series pourront donc enfin prochainement goûter à ce véritable bonbon vidéoludique et narratif qu'est Dispatch et accompagner Robert Robertson dans sa mission d'assistant à distance d'une équipe de super-zéros, composer avec leurs forces et faiblesses pour mener à bien diverses missions, nouer des liens d'amitié et plus si affinité avec eux, tout cela pour réparer la combinaison de son identité super-héroïque secrète, Mécha Man. AdHoc Studio a ainsi tout fraîchement annoncé la bonne nouvelle aux joueurs Xbox Series et leur donne rendez-vous le 29 juillet 2026 pour prendre leur poste sur Dispatch.

L'une de mes plus belles expériences de 2025 enfin à portée des joueurs Xbox Series

2025 n'avait clairement pas manqué de jeux exceptionnels, comme un certain Clair Obscur Expedition 33 qui a tout raflé. Mais pour moi qui a eu la chance de tester la démo de Dispatch puis sa version complète, le titre d'AdHoc Studio a représenté l'une des plus belles expériences de l'année dernière. D'une part, j'adore les super-héros, et cette parodie du monde du travail avec une surcouche super-héroïque ne pouvait que me plaire. Ensuite, tant la narration que le gameplay « RPG de gestion » de Dispatch montraient une maîtrise impeccable du sujet par ses créateurs.

Un casting vocal juste parfait pour donner vie à Dispath

Et enfin, pour moi qui est passionné de doublage anglais, comment ne pas être extatique face au casting vocal proprement fou du jeu, avec rien de moins qu'Aaron Paul (Breaking Bad) dans le rôle principal, ainsi que plusieurs membres de Critical Role, une chaîne Twitch très chère à mon cœur, comme Laura Bailey (Abby dans The Last of Us Part II) pour incarner une Invisimeuf qui m'a littéralement fait fondre, Travis Willingham (Jaro Tapal dans Star Wars Jedi) en Phenomaman hilarant, ou encore Matthew Mercer (Cassidy dans Overwatch) pour prêter sa voix ultra charismatique au grand méchant. Pour toutes ces raisons, je suis content que les joueurs Xbox Series puissent enfin découvrir cette véritable merveille qu'est Dispatch à partir du 29 juillet 2026.