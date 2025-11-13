Après l'énorme succès de Dispatch, aura-t-on droit à une saison 2 des aventures de Robert et de la Z Team ? Après mûre réflexion, son studio se fend d'une première réponse officielle.

Ce mercredi 12 novembre 2025 sortaient enfin sur PC et PS5 (en attendant un potentiel portage sur Xbox Series et Nintendo Switch 2) les épisodes 7 et 8 de Dispatch, les deux derniers du premier jeu du studio indépendant Adhoc, composé en grande partie de vétérans de Telltale Games. Ce mélange entre jeu narratif et jeu de gestion de super-zéros a connu un succès retentissant, avant même son final explosif. À tel point que les développeurs pourraient bien offrir aux fans au moins une deuxième saison.

Une super perspective en vue pour Dispatch et Adhoc Studio ?

Après de superbes titres acclamés par la critique et le public comme Clair Obscur Expedition 33, Hades 2 et Hollow Knight Silksong, Dispatch se place à son tour comme l'une des plus belles pépites indépendantes de 2025. Rien que sur Steam, il comptait ce 12 novembre 2025 un impressionnant pic de 220 000 joueurs, et présente une moyenne d'évaluations « extrêmement positives », avec 95% d'avis positifs sur plus de 1 200 notes d'utilisateurs. De même, il figure parmi les jeux sortis en 2025 les mieux notés du PSN, et aurait dépassé le million de copies vendues dans les 10 jours suivant sa sortie le 22 octobre 2025.

En d'autres termes, Dispatch est un énorme carton, et un premier jet couvert de succès pour Adhoc Studio. À tel point que les joueurs demandent plus d'aventures en compagnie de Robert Robertson et de la Z Team, alors que les huit épisodes désormais disponibles demandent entre « seulement » 8 et 10 heures de jeu pour les finir une première fois. Avant même la sortie des deux derniers épisodes de Dispatch, les fondateurs d'Adhoc Studio ont confié via le podcast « The Friends Per Second » qu'ils « se doivent de penser » à une deuxième saison. Vous pouvez retrouver cet échange via le post Reddit ci-dessous.

Compte tenu des fantastiques résultats cités ci-dessus, il apparaît désormais quasiment certain que Dispatch aura bel et bien droit à une suite. À noter toutefois qu'Adhoc Studio travaille déjà en parallèle sur un second jeu : Project Exandria, une expérience narrative dans l'univers de la célèbre chaîne Twitch Critial Role. Il faudra donc potentiellement faire preuve d'un peu de patience pour retrouver Robert et la Z Team dans une (ou plusieurs ?) nouvelle saison.

