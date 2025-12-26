Fort de huit épisodes sortis entre le 22 octobre et le 12 novembre 2025, Dispatch a été un véritable carton surprise de cette fin d'année, qui a totalement remis sur le devant de la scène les jeux narratifs au format épisodique rendus populaires par Telltale Games. Un succès que son studio ne doit pas au hasard, puisqu'il compte justement des vétérans des maîtres du genre. En revanche, ils n'avaient visiblement pas anticipé que le premier jeu d'AdHoc fasse l'objet d'un engouement aussi énorme, à tel point qu'ils n'envisageaient pas nécessairement une saison 2. Mais les récents événements et la déclaration d'un des plus gros soutiens du studio devraient grandement changer la donne.

Un soutien Critical pour une saison 2 de Dispatch

Avant qu'AdHoc sorte son tout premier projet baptisé Dispatch, un jeu narratif avec une composante gestion d'une équipe de super zéros, le studio avait notamment reçu le soutien de Critical Role, la célèbre chaîne Twitch américaine où des comédiens de doublage célèbres transmettent leurs parties de jeu de rôle dans des univers tels que Donjons & Dragons. Cela avait d'ailleurs donné lieu à l'annonce d'un jeu narratif d'adaptation du monde imaginé par Matthew Mercer dans lequel se déroulent les campagnes principales de Critical Role, nom de code Project Exandria.

Dans le planning d'AdHoc, le développement de ce jeu Critical Role devait vraisemblablement succéder à celui de Dispatch. Or, dans une récente convention, Travis Willingham, PDG de la célèbre chaîne Twitch, a déclaré que « comme tout le monde, on veut voir une saison 2 le plus vite possible ! On est donc en discussion avec le studio pour voir s'ils sont capables de faire les deux, quelles sont leurs priorités, tout en engageant des conversations avec d'autres partenaires ».

Le PDG de Critical Role laisse donc entendre que, si cela peut arranger le studio, ils préféreraient donner la priorité à une saison 2 de Dispatch plutôt qu'à Project Exandria, quitte à confier une partie du développement de ce dernier à d'autres partenaires. Il est en tout cas encourageant de savoir que, comme nous, Critical Role redemande avidement de revoir Robert et la Z-Team. Même si cela ne risque probablement pas d'arriver avant un bon moment.

Source : Reddit