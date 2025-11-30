Maintenant que la première saison de Dispatch est arrivée à son terme, AdHoc Studio revient sur l’une des plus grandes interrogations des joueurs : mais qui est donc Mr Whiskey ?

Il est sans doute sorti trop tard pour bénéficier de la reconnaissance qu’il aurait méritée aux Game Awards 2025, mais cela ne fait aucun doute : pour beaucoup de joueurs, Dispatch fait partie des belles surprises de cette fin d’année. En effet, au fil des dernières semaines, le titre d’AdHoc Studio a embarqué le public dans une grande et captivante aventure narrative, dont le succès est tel que beaucoup prient déjà pour une deuxième saison. Mais avant de savoir si celle-ci pourra voir le jour, l’heure est venue pour le studio de résoudre ce mystère qui taraude les fans.

Mais qui est Mr Whiskey, mystérieux personnage de Dispatch ?

Du long de ses huit épisodes, Dispatch met en scène une multitude de personnages tous plus mémorables les uns que les autres. Dans le lot, il y en a toutefois un en particulier qui n’a pas manqué de retenir l’attention : Mr Whiskey. Car avant de jouer le rôle que l’on taira dans l’épisode final, le personnage affublé d’un costume de chat orange a eu droit à une brève apparition dans l’ensemble des épisodes de Dispatch, où on le voit généralement tasse de café à la main en train de discuter avec des membres du SDN.

Pourtant, même une fois la saison terminée, le mystère demeure quant à sa véritable identité. De fait, beaucoup s’interrogent : Mr Whiskey a-t-il réellement un rôle à jouer dans l’intrigue de Dispatch, ou est-ce simplement un détail comique glissé par les développeurs pour s’amuser un peu ? D’après Pierre Shorette, directeur narratif du jeu, il s’agit bel et bien de la deuxième option. Car comme le révèle ce dernier au micro de Polygon, il ne s’agit de rien de plus qu’un petit clin d’œil à ce que le titre était avant de devenir le jeu que l’on connait aujourd’hui.

Un hommage, et rien de plus… pour l’instant ?

Et pour cause, vous ne le savez peut-être pas encore, mais Dispatch a connu de nombreuses évolutions au fil de son développement. Et comme a pu le confirmer AdHoc lors de précédentes interviews, l’une des premières versions était alors pensée pour prendre la forme d’une série télévisée qui, à l’instar de The Office par exemple, aurait été une accumulation de « gags de la semaine ». Un format qui, par conséquent, aurait permis de suivre les épisodes dans n’importe quel ordre, et où il n’était pas question pour le héros de Dispatch de travailler avec une équipe complète.

« Dans le script original, tu devais typiquement choisir ton pokémon de départ » avait alors expliqué Nick Herman, directeur créatif du projet, à ce sujet. « Vous n’aviez pas d’équipe. Vous vous pointiez et [votre boss] vous disait : ‘Choisissez celui que vous voulez former’ ». C’est ainsi qu’est né le personnage de Mr Whiskey, qui faisait alors partie des fameux « pokémon » en question aux côtés de Waterboy et Invisigal. Puis Dispatch a évolué, et à défaut de pouvoir le conserver dans l’intrigue principale, le studio a donc décidé d’en faire un caméo.

De quoi rendre un bel hommage à tout le travail accompli par les développeurs depuis la première version du jeu donc, Mr Whiskey se voulant finalement être le témoin du processus compliqué que représente la création d’un jeu vidéo. Maintenant, au vu du succès rencontré par le personnage auprès des joueurs de Dispatch, se pourrait-il que celui-ci soit amené à prendre de l’importance si une deuxième saison voit bel et bien le jour ? À ce stade, rien n’est impossible. Mais pour le découvrir, il faudra sans doute faire preuve d’un peu de patience.

