Sous l'égide du studio indépendant AdHoc, des vétérans de Telltale annoncent enfin aujourd'hui la date de sortie de Dispatch, un mélange très prometteur entre Visual Novel et jeu de gestion dans une comédie présentant le monde du travail des super-héros. Le titre avait suscité énormément d'engouement notamment grâce à une démo dans le cadre du Steam Next Fest de juin, se plaçant alors comme l'un des jeux les plus wishlistés de la plateforme parmi ceux présentés lors du festival. Il devait sortir dans le courant de l'année, et on sait désormais exactement quand, mais il y a un twist.

L'héritage de Telltale jusque dans le déploiement de Dispatch

S'inspirant notamment d'œuvres super héroïques récentes marquantes telles que Invincible ou The Boys, Dispatch est à son cœur une aventure narrative. Nous y incarnons Robert Robertson, ou Mécha Man sous son pseudonyme de super-héros. Suite à une mission ratée, son mécha essuie d'importants dégâts, et il se blesse gravement. Il doit donc mettre sa carrière de super-héros entre parenthèses et occupe le poste de « répartiteur » pour une entreprise déployant d'anciens super-vilains pour en aider les clients. Au fil d'une histoire portée par des choix narratifs propres aux jeux Telltale, il va nouer des liens forts avec son équipe de bras cassés, et lever le voile sur une conspiration aux répercussions dramatiques.

Dispatch mélange ainsi Visual Novel pour développer son histoire, et jeu de gestion pour mener son équipe sur le terrain, avec une écriture de très solide facture et des dialogues percutants, portés par un casting de folie, dont Aaron Paul dans le rôle principal (Breaking Bad), Jeffrey Wright (Westworld), ou encore des membres éminents de Critical Role comme Laura Bailey (The Last of Us Part 2), Matthew Mercer ou encore Travis Willingham. Outre la partie gestion avec un mini-jeu de hacking, Dispatch affiche clairement son héritage des jeux narratifs de Telltale, AdHoc Studio comptant de nombreux vétérans de ce dernier.

Cela se reflète par ailleurs dans la date de sortie du jeu, qui se dévoile enfin officiellement aujourd'hui. Dispatch nous donne ainsi rendez-vous pour découvrir son histoire super héroïque le 22 octobre sur PC et PS5... via ses deux premiers épisodes. Comme les jeux Telltale, il arbore en effet un format de sortie épisodique. Il en compte huit en tout, qui sortiront deux par deux chaque semaine, comme suit :

22 octobre Pivot : Episode 1 Onboard : Episode 2

29 octobre Turnover : Episode 3 Restructure : Episode 4

5 novembre Team Building : Episode 5 Moving Parts : Episode 6

12 novembre Retrospective : Episode 7 Synergy : Episode 8



Dispatch aura droit à deux versions : Standard à 29,99 euros, et Deluxe à 39,99 euros. AdHoc Studio prévoit de sortir le jeu sur d'autres plateformes comme les Xbox Series et Nintendo Switch 2 à une date ultérieure, encore non divulguée.