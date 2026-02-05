L'arrivée de Dispatch sur Switch a été entachée par une affaire de censure, et le studio s'est récemment fendu d'excuses à propos de la polémique que cela a engendré.

Trois mois après une sortie explosive sur PC et PS5, Dispatch a ensuite ouvert de nouveaux bureaux sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Pour partager les locaux avec le géant japonais, il a toutefois dû revoir son code de conduite, avec notamment de la censure sur certains passages trop « adultes ». Ce qui a provoqué une vive polémique auprès des joueurs, estimant avoir droit à un produit non terminé, qui va de plus à l'encontre de la vision originale de ses créateurs. Ceux-ci ont ainsi fourni une déclaration pour revenir sur la situation et essayer de calmer les tensions.

Dispatch d'un communiqué pour revenir sur l'affaire

Alors que les versions PC et PS5 de Dispatch proposent une option permettant de censurer certains passages avec des barres noires cachant des éléments sensibles ou un étouffement de certains sons explicites, la version Switch du jeu ne dispose pas d'une telle option, rendant donc cette censure obligatoire, afin de faire en sorte que « le contenu soit confirme aux critères de Nintendo ». Outre le fait que les joueurs n'aient pas le choix d'activer ou non ladite censure, ceux-ci reprochaient surtout à AdHoc Studio et Nintendo un manque de transparence à ce sujet, notamment sur la page Nintendo eShop du jeu.

Le studio derrière Dispatch s'est ainsi fendu d'une excuse publique à ce propos sur le Discord officiel du jeu. « Notre intention était d'informer clairement les acheteurs potentiels que le jeu incluait de la censure. Il y a eu un malentendu : nous avons placé l'avertissement dans le champ intitulé 'Avertissement', au lieu de la section 'À propos du jeu'. On a réalisé notre erreur qu'après la sortie de Dispatch, lorsque des joueurs nous ont fait remarquer que nous aurions dû mentionner les modifications sur la page du magasin. Nous avons donc corrigé l'erreur. En réalité, l'avertissement y figurait déjà, mais à un endroit particulièrement mal choisi, donnant l'impression que nous avions essayé de le dissimuler. Nous sommes vraiment désolé de la gêne que ça a occasionné, et on prend la pleine responsabilité de notre erreur ».

Pour essayer de montrer patte blanche, le studio a également promis « travailler avec Nintendo pour bientôt mettre à jour Dispatch et essayer de corriger en partie les problèmes relatifs à la censure », sans toutefois pouvoir fournir plus de détail ou une date précise à ce propos.

Source : Discord officiel Dispatch