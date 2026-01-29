L'excellent jeu narratif de super-héros Dispatch vient de sortir sur Nintendo Switch, mais les fans sont très mécontents. Le jeu y est en effet obligatoirement censuré.

Vous avez vu tout le monde s'extasier en découvrant Dispatch depuis sa sortie en octobre dernier, et vous attendiez sa parution sur Switch et Switch 2 pour sauter dans le train vous aussi ? Réfléchissez bien, parce que vous pourriez malheureusement être déçu. Alors que cet excellent jeu narratif mettant en scène une équipe de super-héros sort aujourd'hui sur la console de Nintendo, les fans sont très mécontents en apprenant que cette version est bien différente de celle sortie il y a quelques mois.

A sa sortie en octobre dernier, Dispatch a fait l'effet d'une petite claque chez beaucoup de monde. De nombreux joueurs saluaient ses qualités narratives, sa direction artistique proche d'une série d'animation et ses personnages hauts en couleurs, porté par un casting d'exception. Nous aussi d'ailleurs, on l'avait adoré. Il faut cependant être honnête : ce n'est pas un titre que l'on peut conseiller à tout le monde. Dispatch est drôle, prenant et visuellement impeccable, mais il est aussi très cru.

La censure de Dispatch sur Switch a du mal à passer chez les joueurs

Réputé pour certaines scènes particulièrement violentes et plusieurs allusions assez explicites au sexe, aux drogues et un tas d'autres choses, Dispatch avait écopé d'un joli petit PEGI 18 à sa sortie. Les joueurs savaient dans quoi ils s'embarquaient. Les versions PC et consoles du jeu proposent d'ailleurs une version visuellement censurée, accessible depuis les options du jeu si on le souhaite. Mais sur Nintendo Switch, c'est différent : ce choix a complètement disparu.

L'option permettant de censurer les sections visuellement explicites semble en effet être absente des versions Switch. A la place, c'est directement cette version censurée qui tourne, sans laisser la possibilité aux joueurs de repasser sur la version classique.

C'est une mauvaise nouvelle pour les joueurs qui souhaitent découvrir Dispatch sur la console de Nintendo, mais qui n'a malheureusement rien d'étonnant. On connaît effectivement l'éditeur japonais assez tatillon concernant la violence, le sexe ou la vulgarité dans les jeux qui sortent sur sa console. Le studio AdHoc explique d'ailleurs « avoir travaillé avec Nintendo pour s'assurer que le contenu est conforme aux critères de sortie sur la console ». On peut malgré tout lire que le scénario principal et l'expérience de jeu restent inchangées.

Vous pouvez donc dès maintenant acheter Dispatch sur Nintendo Switch et Switch 2 pour 28,99€, mais gardez à l'esprit que la version proposée n'est pas tout à fait la même qu'ailleurs. Et il y a malheureusement peu de chances que cela change à l'avenir, si le jeu souhaite rester sur la plateforme. La décision est d'autant plus curieuse que d'autres jeux, comme Cyberpunk 2077, présentent eux aussi du contenu très explicite, de la nudité et des références à la drogue.