Frontier Development s’est placé comme le maître incontesté des jeux de gestion et il pourrait bientôt préparer un jeu où l’on crée notre parc Disneyland. Un partenariat avec Disney pour une nouvelle production a été officialisé.

D’un zoo à un parc d’attractions en passant par son propre parc de dinosaures, Frontier s’est taillé une jolie réputation dans le merveilleux monde des jeux de gestion au fil des années. Tellement que Planet Coaster semble avoir tapé dans l'œil de Disney, avec qui il a signé un nouveau partenariat pour développer et éditer un tout nouveau jeu, qui fait déjà rêver ceux qui voulaient créer leur propre parc Disneyland dans Planet Coaster.

Vers un Planet Disneyland ? Frontier et Disney annoncent un partenariat

Pour l’heure, il faudra cependant se contenter de cette maigre annonce, Frontier n’ayant donné aucun détail sur le jeu, pas même son titre ou une fenêtre de sortie. On sait simplement qu’il s’agira d’un jeu s’appuyant sur « l’emblématique portefeuille de propriétés intellectuelles de Disney » et qu’il sera entièrement financé par Frontier, qui en assurera également l’édition. Mais vu le portfolio du studio, une possibilité fait déjà consensus, un Planet Disneyland.

Il faut avouer que l’idée de pouvoir construire son propre parc, gérer les visiteurs et décorer les lieux en faisant cohabiter Star Wars, Toy Story, Marvel et autres joyeusetés a de quoi provoquer ce petit effet d’émerveillement propre à la magie Disney.Ce ne serait d’ailleurs pas une première pour Frontier, qui avait déjà développé Kinect Disneyland Adventures en 2011. L’expérience permettait alors de visiter virtuellement le célèbre parc californien et de participer à différentes activités dedans.

Mod de Planet Coaster pour transformer son parc en Disneyland ©NexusMod

Une possibilité qui émerveille déjà les joueurs comme les fans de la marque

« Notre objectif avec ce jeu est de connecter une communauté de joueurs créatifs et passionnés à l’une des marques les plus emblématiques et appréciées au monde. Et j’ai hâte de voir ce que nos équipes talentueuses vont créer avec cette incroyable opportunité », explique Jo Cooke, PDG de Frontier Developments dans un communiqué de presse. Et elle n’est pas la seule.

L’annonce du partenariat entre Disney et le studio a fait beaucoup réagir, certains allant même jusqu'à qualifier ce potentiel Planet Disneyland de « jeu de mes rêves ». A la rédac, on se voit déjà créer un parc retraçant le parcours de Sora au travers de la saga Kingdom Hearts, parce que pourquoi pas. Mais avant de rêver éveillé reste encore à découvrir si Frontier nous prépare réellement un jeu de gestion Disneyland. Et il faudra certainement attendre plusieurs années avant d’en avoir le cœur net.