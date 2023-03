Qui peut faire tomber Mario Kart de son trône ? La licence de jeu de courses semble plus que jamais intouchable, à l'heure où Mario Kart 8 Deluxe va bientôt fêter son sixième anniversaire. En 2019, Sony a tenté de voler la vedette à Nintendo avec Crash Team Racing Nitro-Fueled. Un très bon jeu, mais qui n'a pas réussi à se créer la même aura que Mario Kart 8 Deluxe. De son côté, Square Enix a tenté de faire de même en mettant l'accent sur le fan-service avec Chocobo GP, paru en mars 2022. La firme japonaise a bien compris qu'il fallait proposer un casting XXL pour concurrencer Mario Kart 8. Malheureusement, le soft est un peu tombé dans l'oubli. Pas de quoi décourager l'un des plus grands groupes au monde : Disney. Le jeu de course Disney Speedstorm, développé par Gameloft Barcelone, arrive en accès anticipé au mois d'avril prochain. Se positionnera-t-il comme le véritable concurrent de Mario Kart 8 Deluxe ?

L'accès anticipé de Disney Speedstorm ouvre le 18 avril prochain

Disney Speedstorm sera disponible en accès anticipé le 18 avril prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Pour profiter en avance du free-to-play, les joueurs doivent précommander l'un des packs de contenu disponibles sur le site officiel du jeu. Chacun des trois packs donne accès à un nombre plus ou moins important de personnages. Pour le moment, le casting de Disney Speedstorm, qui comprend des personnages de Disney et de Pixar, est plutôt qualitatif : Mickey, Donald Duck, Belle, Dingo, Hercule, La Bête, Megara, Mowgli, Mulan, Li Shang Bob, Célia, Randal, Sully (de Monstres et Cie), Elizabeth Swann et Jack Sparrow (Pirates des Caraïbes).

Le modèle économique de Disney Speedstorm, un atout de poids face à Mario Kart 8 Deluxe

Disney Speedstorm a l'avantage de paraître sur tous les supports, contrairement à Mario Kart 8 Deluxe, uniquement disponible sur Nintendo Switch. En plus de cela, le titre sera crossplay, une fonctionnalité souvent réclamée par le public pour profiter au mieux du multijoueur. Autre atout majeur : le jeu est free-to-play, ce qui s'avère non négligeable pour une bonne partie des joueurs. Au-delà d'avoir un casting riche, le titre développé par Gameloft devra proposer un gameplay grisant et assez profond pour satisfaire le grand public comme les puristes de jeux de courses. Rendez-vous le 18 avril prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch pour découvrir ce que ce Disney Speedstorm a vraiment dans le ventre.