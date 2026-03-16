Depuis quelque temps, Disney+ s'échine à respecter la maxime : « un jour, un film ». Si dans l'ensemble elle y parvient, comme c'est le cas pour ce mois de mars 2026, il faudra toutefois composer cette semaine avec un programme certes bien loti niveau long-métrages, mais hélas dépourvu de nouvelles séries pour les amateurs. Voyons donc de plus près le programme films des prochains jours sur la plateforme SVOD aux grandes oreilles.

Tous les films Disney+ de la semaine du 16 au 22 mars 2025

À défaut de nouvelles séries cette semaine, la rubrique films de Disney+ va donc bien accueillir chaque jour un nouvel ajout, et la plupart de ceux de cette semaine sont d'origine français, à quelques exceptions près comme pour commencer aujourd'hui The Tale of Silyan, un documentaire mettant en avant la Macédoine. Place après justement à une série de films français comme Au Nom de la Terre, un film dramatique français avec Guillaume Canet le 17 mars. Rendez-vous ensuite le 18 mars pour Le Fantôme de Canterville, une comédie fantastique française avec notamment Michaël Youn, puis le 19 mars avec Monsieur Je-Sais-Tout, autre film français avec notamment Arnaud Ducret et Féodor Atkine. Le 20 mars, rebelote avec Tout le Monde Debout, avec cette fois Frank Dubosc et Alexandra Lamy dans les rôles principaux.

Le weekend du 21 au 22 mars 2026, Disney+ nous réserve enfin respectivement le film d'animation à succès Elio, où l'on suit le personnage éponyme et son imagination débordante dans l'univers science-fiction du Communiverse, où il rencontrera de nombreux aliens de tous horizons. En parlant d'aliens, c'est probablement le dernier film de la semaine qui emporte la palme de la plus grosse sortie film de Disney+, puisqu'il est question de Men in Black 2, pile une semaine après la diffusion du premier volet, toujours avec Tommy Lee Jones et Will Smith dans leurs iconiques costars noirs.

16 mars The Tale of Silyan

17 mars Au nom de la terre

18 mars Le Fantôme de Canterville

19 mars Monsieur je-sais-tout

20 mars Tout le monde debout

21 mars Elio

22 mars Men in Black 2



Source : Disney+