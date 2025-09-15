Disney+ met les bouchées doubles cette semaine avec une tonne de films pour toute la famille et des séries attendues par les plus jeunes, mais pas seulement. En bref, il va y avoir de quoi faire pour les prochains jours.

Comme chaque semaine, Disney+ fait le plein de nouveautés pour tenir la cadence face à la concurrence. À l’instar de Netflix, il y a beaucoup de nouveaux films et séries cette semaine sur Disney+ et il y en aura pour tout le monde, les petits et les grands. C’est surtout la comédie qui prime pour les prochains jours, et ça fait du bien.

Tous les films Disney+ de la semaine du 15 au 21 septembre 2025

Disney+ met le paquet pour les films cette semaine avec pas moins de huit longs-métrages pour toute la famille. De l’humour grâce à Hollywoo avec Jamel Debbouze et Florence Foresti, un film qui nous fait suivre Jeanne, une actrice de doublage qui voit toute sa vie partir en fumée lorsque l’actrice américaine à succès qu’elle double décide d’arrêter brusquement sa carrière. Jeanne décide donc de partir pour Hollywood pour motiver sa star et retrouver son travail dans la foulée.France toujours avec deux comédies dramatiques, cette fois avec J’irai où tu iras, un film porté par Géraldine Nakache dans la peau d’une hyperfan de Céline Dion, et Comment c’est loin, avec Orelsan et Gringe qui jouent leur propre rôle dans cette histoire où deux artistes paumés n’ayant plus d’inspiration se retrouvent obligés de sortir une chanson… en 24 h ! Enfin, les plus jeunes pourront profiter de Mufasa : Le Roi Lion, film d’animation inspiré du dessin animé ultra connu de Disney.

19 septembre : Au plus près des animaux avec Bertie Gregory — film documentaire de National Geographic. Cloclo — biopic sur Claude François. Comment c'est loin — comédie dramatique qui met en scène les rappeurs Orelsan et Gringe. Hollywoo — comédie franco-belge avec Florence Foresti et Jamel Debbouze. J'irai où tu iras — comédie dramatique dans laquelle Géraldine Nakache est fan de Céline Dion. Mufasa : Le Roi Lion — film en live-action revenant sur la jeunesse du père de Simba. Sol — comédie dramatique sur une danseuse de tango hantée par la perte de son fils. Swipe — l'histoire vraie de la créatrice d'une application de rencontre.



Toutes les séries de la semaine du 15 au 21 septembre 2025

Côté séries, ce sont surtout nos jeunes qui seront heureux de retrouver leurs programmes favoris comme Les Petits Animaux de Minnie ou encore LEGO Star Wars : Reconstruire la Galaxie. Les adultes, quant à eux, pourront jeter un œil à la nouvelle saison de Futurama, qui cartonne toujours autant.

16 septembre : Futurama | saison 13 — série d'animation de science-fiction par le créateur des Simpson.

17 septembre : Les Petits Animaux de Minnie — série d'animation jeunesse.

19 septembre : LEGO Star Wars : Reconstruire la galaxie - Les Pièces du passé — série d'animation.



source : Disney+