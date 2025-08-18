Chaque semaine, les plateformes SVOD Disney+, Netflix, Prime Video ou encore Apple TV+ garnissent leur catalogue de nouveautés. Si tous les programmes ne sont pas marquants, ils ont le mérite de satisfaire tous les profils de spectateurs. Il y a peu, Disney+ jouait ce qui doit être la plus grosse cartouche de cette année avec sa série Alien Earth, véritable succès et très joli succès critique soit dit en passant. Cette semaine ce sera donc forcément plus timide, mais pas dénué d'intérêt pour autant.

Le film Disney+ de la semaine du 18 au 24 aout 2025

Cette semaine il n’y aura qu’un seul et unique film sur Disney+, mais il devrait certainement trouver son public. Wild Speed Girl est un film d’action décapant que l’on doit aux auteurs de Deadpool. Le film nous fait suivre une jeune femme ultra douée au volant qui va se retrouver obligé de remplir un contrat lui permettant par la même occasion de sauver son ex-fiancé. Manque de bol, en plus de la difficulté de la situation, son ex est un gros boulet. Un film qui s’annonce léger et explosif, porté par Samara Weaving, une actrice montante que l’on a notamment pu voir dans les amusants films d’horreur/comique The Babysitter ou encore le sanglant et efficace Wedding Nightmare.

22 août : Wild Speed Girl — thriller de braquage haletant.



La nouvelle série de la semaine du 18 au 24 aout 2025

En plus de son film, Disney+ s’apprête à sortir une nouvelle série cette semaine : The Twisted Tale of Amanda Knox. Une mini-série qui revient sur l’affaire du meurtre de Meredith Kercher, une jeune femme assassinée en 2007 alors qu’elle a partagé une chambre en Italie avec Amanda Knox une américaine. Cette dernière sera d’ailleurs condamnée avant d’être finalement innocentée après 7 années de prison. Une affaire dont on ne sait visiblement pas tout, qui intrigue toujours après toutes ces années, et qui a provoqué un vrai tollé entre les États-Unis et l’Italie. Pour le reste, les plus petits pourront retrouver de nouveaux épisode de leur série La Maison de Mickey, un vrai carton.

20/08 : La Maison magique de Mickey | saison 3, nouveaux épisodes — série pour les plus petits avec les mascottes de Disney. The Twisted Tale of Amanda Knox — nouvelle mini-série à suspens produite par Disney+.



Source : Disney+