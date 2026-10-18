En attendant une liste complète et officielle, voici les sorties films et séries confirmées pour novembre 2026 sur Disney+, avec en tête d'affiche le retour d'une série très populaire.

Alors que le gros du programme de Disney+ d'octobre 2026 est déjà sorti avec notamment sa série phare VisionQuest, mais a priori un peu décevante, on a déjà une petite idée du calendrier de novembre 2026 avec 4 films confirmés dont Rental Family et Send Help, et 5 séries, dont la saison 3 de Percy Jackson et les Olympiens, la série phénomène de la plateforme SVOD aux grandes oreilles.

Tous les films confirmés de novembre 2026 sur Disney+ dont Rental Family et Send Help

Commençons donc par les sorties films confirmées pour novembre 2026 sur Disney+, avec le 6 du mois Rental Family, une comédie dramatique se déroulant à Tokyo au Japon, mais mettant en avant l'acteur américain Brendan Fraser, recruté par une agence de « familles à louer » pour jouer le proche de substitution.

Le 13 novembre 2026 arrivent ensuite simultanément sur Disney+ Send Help, le nouveau thriller horrifique du maître du genre Sam Raimi (Evil Dead, Spider-Man avec Tobey Maguire), plaçant son intrigue sur une île désert après un crash aérien ; et Vacances forcées, une comédie française mettant ainsi en scène un éditeur snob et une influenceuse partageant de façon forcée une même villa en bord de mer.

Enfin, le dernier film confirmé pour novembre 2026 sur Disney+ arrivera le 27 du mois et s'intitule Is This Thing On ?, le nouveau film de Bradley Cooper mettant en scène un quinquagénaire trouvant une nouvelle raison de vivre dans le stand-up new-yorkais alors que son mariage bat de l'aile.

06/11 Rental Family : Dans la vie des autres

13/11 Send Help Vacances forcées

27/11 Is This Thing On?



Toutes les séries confirmées de novembre 2026 dont Percy Jackson et les Olympiens Saison 3

Place ensuite aux séries confirmées comme arrivant courant novembre 2026 sur Disney+ avec le 4 du mois All's Fair, la série judiciaire de Ryan Murphy qui revient pour une seconde saison ; et également la toute première romance fantasy coréenne de la plateforme avec la Saison 1 de l'Impératrice remariée.

Le 11 novembre arrive ensuite sur Disney+ la partie 2 de la Saison 2 de Rivals, l'adaptation du roman de Jilly Cooper. Le lendemain, c'est à nouveau une première pour la plateforme avec la Saison 1 de La Vie secrète des épouses mormones : Orange County.

Enfin, ce qui est probablement la plus grosse sortie série confirmée de novembre 2026 sur Disney+ est sans conteste la Saison 3 de Percy Jackson et les Olympiens, le show phénomène de la plateforme SVOD aux grandes oreilles, qui adapte logiquement le troisième roman de la saga de Rick Riordan dont elle s'inspire, jusqu'alors jamais porté à l'écran.

04/11 All's Fair (Saison 2) L'Impératrice remariée (Saison 1)

11/11 Rivals (Saison 2 – Partie 2)

12/11 La Vie secrète des épouses mormones : Orange County (Saison 1)

20/11 Percy Jackson et les Olympiens (Saison 3)



Source : Disney+