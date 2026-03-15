On a déjà une idée des sorties films et séries à venir sur Disney+ en avril 2026, avec en l'occurrence du très lourd sur les deux tableaux, dont un énorme film récent et à l'inverse une série qui ravira les plus nostalgiques.

Alors que Disney+ devrait continuer d'appliquer autant que faire se peut sa maxime « un jour, un film », toujours d'actualité pour ce programme de mars 2026 qui va encore accueillir plusieurs gros longs-métrages, ainsi que des séries majeures comme la saison 2 de Daredevil, les nouveautés confirmées d'avril 2026 sont pour l'heure peu nombreuses, en attendant de connaître le programme complet et officiel. Toujours est-il qu'il y a du beau monde à surveiller pour les abonnés.

La sortie film confirmée sur Disney+ d'avril 2026

Pour le moment, on connaît un seul film qui répondra présent dans le catalogue de Disney+ en avril 2026, en attendant là encore de voir si la plateforme aux grandes oreilles va continuer de proposer un nouveau film par jour. Il s'agit cependant d'un très gros film qui va rejoindre le service, et ce le 23 avril 2026, avec Les 4 Fantastiques Premiers Pas. Sorti il y a peu de temps au cinéma, il rejoint donc le mois prochain Disney+ et permettra aux abonnés de rencontrer cette version de l'iconique famille de Marvel dans son MCU, incarnée par des acteurs de renom comme Pedro Pascal (The Last of Us), alors qu'ils nous plongent dans leur monde rétrofuturiste et leur combat contre le terrifiant Galactus.

23/04 Les 4 Fantastiques : Premiers Pas



Les sorties séries confirmées d'avril 2026

Place ensuite aux sorties confirmées comme arrivant sur Disney+ courant avril 2026, avec ici deux programmes à rapporter pour l'instant. Le premier nous donne rendez-vous le 8 avril, avec la série originale The Testaments. Il s'agit d'une série qui s'inscrit dans l'univers de la populaire série The Handmaid's Tale, où l'on suivra le destin d'Agnes et Daisy, deux adolescentes qui vont rejoindre la prestigieuse école de Tante Lydia.

La seconde série confirmée comme arrivant sur Disney+ sortira quant à elle peu après, le 10 avril, et va probablement rappeler de bons souvenirs aux fans de la première heure, puisqu'il s'agit de Malcolm : Rien n'a changé, une mini-série en quatre épisodes qui fait suite à la cultissime série Malcolm du début des années 2000, 20 ans après la fin de sa diffusion, et donc avec les mêmes acteurs qui ont forcément bien changé depuis, alors que les parents du personnage principal rassemblent leur famille pour fêter leur 40ème anniversaire de mariage.

8/04 The Testaments

10/04 Malcolm : Rien n'a changé



Source : Disney+