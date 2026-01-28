Disney+ met le paquet pour sa nouvelle série événement qui était déjà qualifiée d'énorme succès avant même sa sortie. Ce sont les fans de Marvel qui vont être ravis !

Aujourd'hui, Marvel remet les pendules à l'heure sur Disney+ avec la nouvelle série événement qui semble avoir surpris tout le monde. Alors que le MCU semblait battre de l'aile depuis un moment, tout n'est visiblement pas perdu puisque cette nouvelle série a déjà conquis tout le monde. Un futur carton ? C'est bien possible.

Une excellente série arrive sur Disney+ et elle a déjà mis tout le monde d'accord

Après Loki, She-Hulk, Hawkeye, ou encore Agatha All Along, Marvel lance une nouvelle série sur Disney+ et elle met déjà tout le monde d'accord. Wonder Man sort dès aujourd'hui sur la plateforme et les premiers avis sont unanimes : c'est excellent. Drôle, fraîche et percutante, la nouvelle série s'éloigne de la recette Marvel traditionnelle pour proposer quelque chose de différent et de visiblement hyper efficace. Dans Wonder Man, on suit Simon Williams, un homme doté de pouvoirs surpuissants mais qui ne souhaite qu'une chose : percer en tant qu'acteur. Un métier qu'il tente d'obtenir tout en cachant son secret aux yeux de tous, chose plus facile à dire qu'à faire dans un monde où les personnes dotées de capacités uniques sont à la fois adorées et détestées.

Une nouvelle série Disney+ qui prouve que Marvel a encore de la ressource. La plupart des spectateurs ayant pu voir les quelques épisodes en avance sont dithyrambiques. Il s'agit là d'une des meilleures séries de la franchise Marvel, si ce n'est LA meilleure. Wonder Man est félicitée pour son écriture, son humour et son autodérision, mais aussi pour son casting ultra solide. Les performances des acteurs principaux sont visiblement remarquables. Notamment Yahya Abdul-Mateen II en Simon Williams, aka Wonder Man, et Ben Kingsley, qui reprend son rôle de Trevor Slattery, l'acteur qui incarnait le Mandarin dans Iron Man 3. L'intégrale de la saison 1 de Wonder Man, composée de huit épisodes, est dispo dès aujourd'hui sur Disney+.

Source : Disney+