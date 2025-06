Deux ans après son lancement, la phase 5 du MCU continue tranquillement de suivre son cours. Sans doute un peu trop tranquillement pour Marvel d’ailleurs, puisque le moins que l’on puisse dire, c’est que le public semble de moins en moins enclin à répondre présent aux nouvelles sorties. Thunderbolts, aujourd’hui devenu Les Nouveaux Avengers*, peut d’ailleurs en témoigner. Mais qu’à cela ne tienne, la compagnie américaine continue malgré tout de suivre son programme, qui marque aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle série sur Disney+.

Disney+ accueille Ironheart, une nouvelle série du MCU

En effet, à compter de ce 24 juin, la plateforme de SVOD va commencer à accueillir les premiers épisodes d’Ironheart, la quatorzième série à voir le jour dans l’univers du MCU. Ou plutôt devrions-nous parler d’une mini-série pour être plus justes, puisque cette nouvelle production ne comportera en réalité que six épisodes au total. D’ailleurs, les trois premiers sont aujourd’hui d’ores et déjà disponibles sur Disney+, tandis que les trois derniers n’arriveront que dans une semaine, soit le 1er juillet plus précisément. Cela ira donc relativement vite.

La conclusion de la phase 5

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Ironheart occupe une place relativement importante dans la chronologie de l’histoire de Marvel. Il s’agit en effet du projet amené à conclure la ronronnante phase 5 du MCU, entamée en 2023 avec la sortie d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. La série de Disney+ met alors en scène Riri Williams (Dominique Thorne), étudiante au MIT, après les événements du film Black Panther: Wakanda Forever, qui découvre de nouveaux secrets opposant magie et technologie alors qu’elle rentre chez elle à Chicago.

Écrite par Chinaka Hodge, Ironheart introduira naturellement de nouveaux personnages, à l’instar par exemple de Parker Robins, aka The Hood (Anthony Ramos), un allié de Riri destiné à l’accompagner dans ses nouvelles aventures pleines de dangers. La série mettra également en scène Natalie Washington (Lyric Ross), la meilleure amie de Riri, ou encore d’autres personnages dont le rôle est inconnu. Mais l’avantage, c’est que tout cela est à découvrir dès aujourd’hui sur Disney+, avec les trois premiers épisodes dès maintenant disponibles.