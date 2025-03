Disney+ sort l'artillerie lourde et diffuse les premiers épisode de ce qui est certainement sa plus grosse série de l'année. Un évènement que les fans ne vont clairement pas louper.

Oui, on est déjà au mois de mars, l’année 2025 file à toute vitesse et ne nous laisse que peu de répit. Les plateformes SVOD enchaînent donc les nouveautés et certaines pourraient même créer l’évènement. C’est le cas de cette nouvelle série très attendue qui débarque aujourd’hui sur Disney+. Énormément de promesses, d’attentes, et surtout la lourde responsabilité de relancer l'intérêt pour l’un des plus grands univers cinématographiques de ces dernières années : le MCU.

Un héros ultra apprécié enfin de retour sur Disney+

Débutée sur Netflix en 2015 (oui déjà), la série Daredevil a été arrêtée en 2018 au même titre que toutes celles des Defenders (Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage). Si l’on ne sait pas ce qui adviendra de ces derniers, le Diable de Hell’s Kitchen reviendra quant à lui dans Daredevil : Born Again. Une suite de ses précédentes aventures, désormais plus que jamais connectée à l’actuel MCU. On a en effet pu retrouver le personnage deux fois depuis sa disparition de Netflix. Il est en effet l’avocat privilégié de Peter dans Spider-Man : No Way Home, mais également Daredevil dans la série She Hulk diffusée sur Disney+.

Pour cette nouvelle série, on nous promet toutefois un vrai retour aux sources. De la noirceur donc, mais également pas mal de violence. Le justicier aveugle sait faire parler ses poings et c’est souvent très graphique. Ce sera une nouvelle fois le cas ici, d’autant que plusieurs personnages expéditifs comme le Punisher ( toujours incarné par l’incroyable Jon Bernthal ), mais également le grand malfrat Fisk, toujours incarné par Vincent D'Onofrio. Évidemment, d’autres visages bien connus des fans et assurément tout un tas de nouveaux seront de la partie.

Pour l’heure, seuls les deux premiers épisodes sont disponibles sur Disney+. Par la suite, Daredevil : Born Again en ajoutera au compte-goutte chaque mercredi.