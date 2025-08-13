Disney+ lance aujourd'hui l'une de ses plus grosses séries de l'année, et c'est déjà une franche réussite saluée par la critique. Vous pouvez découvrir les premiers épisodes dès maitnenant.

Aujourd’hui, Disney+ va diffuser l’une des séries les plus attendues de l’année sur sa plateforme. La série est tirée d’une licence archi culte qui perdure dans la pop culture depuis plusieurs dizaines d'années au point d’être devenue une référence du genre. En prime, d’après les premiers retours, c’est une franche réussite. De quoi lui promettre un bel avenir et qui sait, peut-être même plusieurs saisons !

La plus grosse série de l'année enfin disponible sur Disney+

On parle bien évidemment d’Alien Earth, la série de science-fiction horrifique et préquelle d’Alien le huitième passager, sortie en 1979. La série se passera principalement sur terre, alors qu’un vaisseau inconnu viendra se crasher en pleine ville sur une planète dominée par d’immense corporation. Dans les décombres, des organismes extraterrestres que les pauvres âmes ne connaissent pas encore, sont découverts et vont rapidement semer le chaos. Réalisé par Noah Hawley (Fargo, Legion), la série est visiblement une réussite et le casting est largement félicité. On trouvera de belles gueules déjà connues du petit et grand écran comme Timothy Olyphant (Scream 2, Die Hard 4), Sydney Chandler (Sugar, Pistol), Alex Lawter (Andor) ou encore Kit Young (Shadow and Bone).

D’après les premiers avis, la série serait carrément la meilleure chose qui soit arrivée à la licence depuis Aliens de James Cameron. On serait donc au-dessus du très bon Alien Romulus qui aura d’ailleurs le droit à une suite si tout va bien.Les promesses sont là, il ne reste plus qu’à voir ça par nous même désormais. Les premiers épisodes d’Alien Earth sont désormais disponibles sur Disney+ et les autres suivront au rythme d’un par semaine. On vous met le calendrier juste ici.

Calendrier de diffusion des épisodes d'Alien Earth saison 1 :