L’une des séries les plus appréciées de Disney+ reviendra prochainement avec une toute nouvelle saison ! Une bonne nouvelle que l’on savait déjà mais à qui il manquait encore une chose : une bande-annonce en bonne et due forme. C’est désormais chose faite et l’on a, en prime, une vraie date de diffusion sur la plateforme française.

Une nouvelle saison arrive pour cet immense succès sur Disney+ !

Tout le monde la voyait débarquer d’ici le mois de juin mais c’est finalement en juillet que sera diffusée la saison 3 de The Bear sur le Disney+ français. Une nouvelle qui vient aujourd’hui avec une bande-annonce détonante nous dévoilant les grandes lignes de ce qui nous attend. Carte gastronomique, échecs et rebondissements sont au programme de la suite de cette série primée et adorée par les fans. Dans le rôle principal on retrouvera bien entendu le charismatique Jeremy Allen White qui a bien changé depuis Shameless décidément, mais également Jon Bernthal ou encore Will Poulter. Un casting 2 étoile qui fait de cette série, une incontournable du moment.

La saison 3 de The Bear arrivera donc sur Disney+ dès le 17 juillet 2024 avec l’intégralité de ses épisodes qui seront au préalable diffusés sur la plateforme Hulu.