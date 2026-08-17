Disney+ a un calendrier bien calibré cette semaine, voici tout ce que vous pourrez retrouver sur la plateforme dans les prochains jours : des séries appréciées et le dernier acte d'une licence culte.

Semaine particulièrement calme sur Disney+, là où Netflix et Prime Video ont quelques atouts dans leur manche. Il n'y aura donc pas de nouveautés majeures cette semaine, pas même de film d'ailleurs, mais les dernières séries en date continueront de diffuser leurs nouveaux épisodes.

Pas de nouveau film cette semaine donc, il faudra se contenter de Predator Badlands, disponible depuis le début du mois, ou encore de Camp Rock 3, fraîchement disponible depuis le 14 août dernier. La semaine prochaine, ce sera au tour de l'excellent Zootopie 2 de débarquer sur la plateforme.

Toutes les séries Disney+ de la semaine du 17 au 23 aout 2026

Chaque semaine, Steam, comme En attendant dans les prochains jours, vous pourrez retrouver la plupart de vos séries récentes du moment comme Will Trent ou encore Flex x Cop mais surtout la dernière saison de Bleach et The Shards, la nouvelle série événement de Ryan Murphy sur Disney+. Avec cet ultime arc narratif, la série culte Bleach est en train de tirer sa révérence avec Thousand Year Blood War qui adapte le dernier acte du manga. Et si un chapitre bonus est sorti en 2021 pour fêter les 20 ans de la licence, rien n'a été relancé depuis.

On retrouvera également The Shards cette semaine qui va continuer de percer sur Disney+ avec un nouvel épisode après une ouverture plutôt réussie pour la série. Ryan Murphy, dont la série Monstre revient bientôt sur Netflix d'ailleurs, nous propose ici une plongée dans le Los Angeles des années 80 aux côtés d'une bande de jeunes qui essayent de se faire une place dans la cité des anges. C'est sans compter les passions macabres de l'un des leurs et la présence d'un tueur en série. Une série thriller et horrifique qui pose le ton dès le premier épisode. La réalisation est plutôt propre et le casting convaincant de prime abord, mais ce n'est pas encore suffisant pour qu'elle tire réellement son épingle du jeu. Le nouvel épisode de la semaine pourrait toutefois changer la donne.