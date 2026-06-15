Nouvelle semaine, nouvelle vague d'arrivées sur nos plateformes SVOD à l'instar de Disney+ qui sera toutefois plutôt timide dans les prochains jours. Malheureusement, il n'y aura pas de série à se mettre sous la dent, mais bien deux films d'une licence qui a certainement dû marquer votre enfance comme beaucoup tant elle a su traverser les générations.

Le mois de juin est donc plutôt léger pour Disney+, on l'a vu en début de mois, et les nouveautés ne se bousculent pas au portillon. Cette semaine, il n'y aura même pas de série. Il faudra attendre la semaine prochaine pour retrouver The Bear qui viendra clôturer le mois, et boucler son intrigue une fois pour toutes. Mais avant ça, il faudra se contenter de ce qui est déjà disponible.

Tous les films Disney+ de la semaine du 15 au 21 juin 2026

Heureusement, la plateforme nous ajoute tout de même deux films tirés d'une licence qui a marqué plusieurs générations ces 40 dernières années : Dragon Ball. Disney+ ajoutera donc Dragon Ball Super Broly et Dragon Ball Super Super Heroes, deux des derniers films de l'anime dont la suite arrivera très prochainement. Dans Dragon Ball Super Broly, sorti en 2019, Goku et Vegeta seront amenés à repousser toutes leurs limites en affrontant le super guerrier légendaire, un être surpuissant poussé par une rage sans limite. Le film brille notamment par son animation extrêmement dynamique et surtout un affrontement absolument titanesque qui mérite clairement le détour. Du grand Dragon Ball.

Dans le second film, Dragon Ball Super Super Hero, on retrouvera cette fois Gohan qui tentera de protéger la Terre aux côté de Piccolo en affrontant une nouvelle menace cyborg lancée par un groupuscule souhaitant faire renaître l'armée du Ruban Rouge. Un film moins impressionnant que DBS Broly, mais intéressant pour les fans de la série. Les deux films Dragon Ball seront disponibles en même temps le 19 juin 2026 sur Disney+ et seront les seules nouveautés de la semaine.

19 juin Dragon Ball Super Broly Dragon Ball Super Super Hero



Bande-annonce du film Dragon Ball Broly dispo le 19 juin 2026 sur Disney+

Source : Disney+