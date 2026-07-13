Disney+ fait le plein de nouveautés cette semaine avec le retour d'une saga de films très appréciée et une série carrément culte qui traverses les générations sans aucun problème.

Disney+ propose une semaine plutôt calme mais marquée par deux rendez-vous forts : le cinquième volet de la saga musicale Descendants, très attendu par les familles, et le retour d'une valeur sûre de l'animation adulte avec une nouvelle saison de Family Guy.

Tous les films Disney+ du 13 au 19 juillet 2026

Disney+ sortira cette semaine un gros film, important pour les fans : Descendants La Malédiction du Pays des Merveilles. Il s'agit du cinquième chapitre de la franchise musicale phénomène lancée en 2015. Le film suit Red (Kylie Cantrall, aperçue dans Gabby Duran) et Chloe (Malia Baker, révélée dans Les Baby-Sitters sur Netflix), qui pensaient enfin vivre leur « il était une fois » parfait après avoir changé le passé. Mais leur geste a fait naître un nouveau méchant, le Chapelier fou (Leonardo Nam), qui capture la Reine de Cœur et compte bien mettre ses sombres plans à exécution.

L'autre film de cette semaine sur Disney+ est quant à lui un thriller porté par Omar Sy et Élodie Bouchez. Dans Dis moi juste que tu m'aimes, ils forment un couple marié depuis quinze ans, avec deux enfants, installé à Vannes. Leur équilibre bascule quand Anaëlle (Vanessa Paradis), le grand amour de jeunesse de Julien, refait surface dans leur vie. Poussée par sa jalousie et le doute, Marie se laisse entraîner dans une liaison avec Thomas (José Garcia), son nouveau supérieur hiérarchique un homme charismatique qui se révèle peu à peu manipulateur, jusqu'à faire basculer cette relation de manière dramatique.

17/07 Descendants : La Malédiction du Pays des Merveilles

19/07 Dis-moi que tu m'aimes



Toutes les séries du 13 au 19 juillet 2026

Côté séries, Disney+ mise sur une valeur sûre avec l'arrivée de la saison 14 de Family Guy dès le 15 juillet. La série animée culte suit toujours les frasques de la famille Griffin à Quahog : Peter, le père fainéant et immature, Lois, sa femme qui tient la maison, leurs enfants Meg, Chris et le bébé surdoué Stewie, obsédé par l'idée de dominer le monde, sans oublier Brian, le chien qui parle et qui passe son temps à surveiller Stewie tout en sirotant des martinis. Portée par l'humour satirique et les délires en flashback qui ont fait sa réputation depuis 1999, la série continue de cartonner sur Disney+.