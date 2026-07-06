Disney+ prévoit de nombreuses nouveautés cette semaine avec notamment un gros film qui a su créer la surprise à sa sortie en salle et une nouvelle série qui va plaire aux enfants.

Comme chaque semaine, Disney+ va ajouter plusieurs nouveautés à son catalogue pour faire face à Netflix ou encore Prime Video. Dans les prochains jours, les abonnés pourront retrouver un très gros blockbuster qui a surpris tout le monde dans le bon sens du terme, alors que l'on n'en attendait pas grand-chose finalement. Dans tous les cas, c'est clairement la famille qui est à l'honneur cette semaine, voici le programme.

Tous les films Disney+ de la semaine du 6 au 12 juillet 2026

Le film phare de la semaine sur Disney+ est sans conteste Tron Ares. Le troisième volet de la saga culte lancée en 1982, réalisé par Joachim Ronning, a cartonné au cinéma après avoir surpris la critique et les spectateurs. On ne s'attendait pas vraiment à grand-chose le concernant, et pourtant, le film est beau, divertissant et bien rythmé. Jared Leto (Morbius, Suicid Squad) y incarne un programme surpuissant envoyé du monde numérique vers le monde réel pour mener à bien une mission importante. S'il n'a qu'un score critique de 53%¨sur Rotten Tomatoes, les spectateurs lui on donné un très joli 83%. Tron Ares sera disponible dès le 9 juillet 2026 sur Disney+.

À ses côtés on pourra également noter l'arrivée du film La Pampa, le premier long-métrage d'Antoine Chevrollier (Oussekine), un drame remarqué à Cannes qui parle avec tendresse, mais aussi avec réalisme et même une certaines violence de certains thèmes du quotidien, de l'homosexualité et de l'amitié en milieu rural. Enfin, toute la famille pourra se retrouver devant Disney+ avec le film Paddington au Pérou alors que le petit ourson tentera d'en savoir plus sur ses origines.

09/07 TRON ARES

5/07 LA PAMPA

8/07 PADDINGTON AU PÉROU



Toutes les séries de la semaine du 6 au 12 juillet 2026

Du côté des séries, Disney+ n'aura malheureusement pas grand-chose à proposer si ce n'est Princesse Sofia : Apprentie magicienne. Une nouvelle série qui suit la jeune Sofia qui intègre la prestigieuse école de magie de Charmswell aux côtés de ses amis Layla, Camila et Zane. La petite princesse rencontrera bien d'autres personnages marquants de Disney, comme la princesse Raiponce. Une série qui plaira assurément aux tout-petits.