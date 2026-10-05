Disney+ fait le plein de nouveautés en ce début octobre 2026 avec le spin-off d'une série culte, le retour d'un programme adoré par les jeunes mais aussi un documentaire évènement et très attendu par les fans. Une excellente entrée en matière avant l'arrivée de VisionQuest le 14 octobre prochain, la nouvelle série évènement de Marvel.

Quels films disponibles sur Disney+ du 5 au 11 octobre 2026 ?

Cette semaine, il n'y aura pas de gros blockbusters, mais bien un film documentaire évènement, Oasis : Don't Look Back in Anger, qui arrive le 9 octobre 2026 sur Disney+. Ce film, très attendu par les fans qui n'ont pas pu se déplacer au cinéma, retrace les coulisses de la tournée Oasis Live '25 qui a fait complet sur absolument toutes ses dates. Il propose aussi la première interview commune de Liam et Noel Gallagher depuis plus de 20 ans, avec de nombreuses séquences live et des informations inédites, bien entendu.

Le même jour, Disney+ ajoutera aussi Anges & Cie à son catalogue, une comédie française avec Élodie Fontan, Romain Lancry ou encore Shirine Boutella. On y découvrira le quotidien des anges gardiens, des êtres célestes qui veillent sur les humains au quotidien.

09/10 Oasis : Don't Look Back in Anger - documentaire Anges & Cie



Quelles séries arrivent du 5 au 11 octobre 2026 ?

Disney+ ajoutera plusieurs séries à son catalogue cette semaine, dont une nouveauté évènement : The Drop, un spin-off de la série culte Snowfall qui sortira dès le 7 octobre 2026. Créé par Malcolm Spellman et Dave Andron pour FX, ce spin-off de Snowfall comptera près de 10 épisodes. On y suivra Wanda Bell et Leon Simmons dans un milieu criminel en pleine mutation en plein Los Angeles des années 90, entre l'essor du gangsta rap et les tensions sociales qui ont suivi les émeutes de 92.

Le 7 octobre prochain, Disney+ lancera également la saison 2 de Vampirina, l'une des séries les plus populaires du moment chez les plus jeunes, qui suit le quotidien d'une jeune vampire et de son entourage loufoque.